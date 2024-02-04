سلطان النيادي يوقّع كتابه الجديد «خارج حدود هذا العالم»

في حفل توقيع خاص، احتفى «مهرجان طيران الإمارات للآداب» في دبي، وسط حضور جمهور الأدب والثقافة ووسائل الإعلام، بإطلاق الكتاب الجديد «خارج حدود هذا العالم»، الذي أطلقه الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة للشباب، والذي يتضمن مجموعة مختارة من الصور الخاصة برائد الفضاء الإماراتي، الملتقطة خلال رحلته إلى الفضاء. وقدَّم رائد الفضاء والوزير الإماراتي كتابه للجمهور، مؤرخاً لصفحة جديدة ناصعة في التاريخ العربي، كأول عربي ينجح في تحقيق إنجازات نوعية سيخلدها التاريخ البشري، رسّخت اسم دولة الإمارات ليس إقليمياً فحسب، وعالمياً كذلك، لتكون أول دولة عربية تنجح في إنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، دامت ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية، وتضمنت إجراء تجارب علمية رائدة أسهمت بشكل فاعل في خدمة البشرية والمجتمع العلمي بشكل عام. وسبق حفل إطلاق الكتاب الجديد جلسة حوارية خاصة باللغة الإنجليزية، قدمتها مانديب بانجو، الصحافية الحائزة جوائز عدة.