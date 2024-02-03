مكتبة محمد بن راشد و«الثقافة والعلوم».. تعاون لتعزيز الابتكار بين الشباب

وقّعت مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم وندوة الثقافة والعلوم، ممثلة في نادي الإمارات العلمي، اتفاقية تعاون في مجالات دعم وتشجيع البحث العلمي ونشر المعرفة والثقافة، بهدف استثمار طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم العلمية والتكنولوجية، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز القطاع الثقافي والعلمي.

حضر توقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد أحمد المر، وعضو مجلس الإدارة، الدكتور محمد سالم المزروعي، ورئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بدبي، بلال البدور، ورئيس نادي الإمارات العلمي رئيس جامعة دبي، الدكتور عيسى البستكي، إلى جانب عدد من المسؤولين والموظفين من كلا الجانبين.

وقال الدكتور محمد المزروعي، «إن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة استراتيجية ضمن رؤيتنا لتعزيز الشراكة بين المؤسسات الثقافية والعلمية في الدولة، بما يدعم خططنا المستدامة والمستقبلية لإثراء البيئة العلمية والثقافية لمجتمعنا، من خلال التزامنا توفير فرص تعليمية وتدريبية مبتكرة للشباب، تسهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية والتقنية، بما يتماشى مع رؤية وتوجهات القيادة في بناء مستقبل معرفي مستدام وجيل جديد يواكب المتغيرات المتسارعة التي تفرضها علينا متطلبات الثورة الصناعية الرابعة».

وأكد بلال البدور، «أنَّ هذه الاتفاقية تعد بوابة مهمة للدخول إلى المجتمع، حيث تمثل فرصة لنادي الإمارات العلمي لتقديم نفسه إلى الجمهور من خلال هذه البوابة، كما تفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب المتطلعين إلى إثراء معارفهم وصقل مهاراتهم العلمية والتكنولوجية»، مضيفاً «يعكس التزامنا دعم البحث العلمي ونشر الثقافة إيماناً راسخاً بأهمية استثمار طاقات الشباب وتنميتها كأساس لمستقبل مزدهر يواكب رؤية الإمارات في تعزيز ريادتها الثقافية والعلمية».

وتهدف اتفاقية التعاون، إلى وضع استراتيجية عمل مشتركة للاستفادة من مختبر الروبوتات بشكل يضمن تعزيز التفكير الإبداعي والتعلم والتفاعل مع التكنولوجيا والروبوتات لأكبر عدد من الأطفال والشباب.

وستسهم هذه الاتفاقية، في إتاحة الفرصة لروّاد مكتبة محمد بن راشد لاكتساب مهارات في بناء الروبوتات وبرمجتها والتحكم بها وتصميم وإنشاء مشاريعهم الخاصة باستخدام الروبوتات، إلى جانب إكسابهم المهارات المتعلقة بقطاع العلوم والتكنولوجيا، وتطوير قدراتهم تمهيداً لمشاركتهم في مسابقات وتحديات محلية ودولية.

وتنص الاتفاقية على اعتماد برامج عمل خاصة بأنشطة المختبر، والتعاون والتنسيق في أي مبادرات مستقبلية، بالإضافة إلى تقديم الورش العلمية وبرنامج مخصص للزيارات المدرسية، وتنظيم مسابقات بين الأطفال لاختبار مهاراتهم في برمجة الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

محمد المزروعي: توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة استراتيجية ضمن رؤيتنا لتعزيز الشراكة بين المؤسسات الثقافية والعلمية في الدولة.