بايدن يرتدي «الزي العسكري».. بـ«الذكاء الاصطناعي»

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم ناشروها أنها للرئيس الأميركي جوبايدن، وهو يرتدي «الزي العسكري»، خلال اجتماع مع قادة من الجيش لمناقشة كيفية الرد على الهجوم الذي أدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين على الحدود الأردنية السورية.

ويبدو في الصورة الرئيس الأميركي ببزة عسكرية، جالساً إلى جانب من يبدو أنهم ضباط في قاعة اجتماعات.وحظيت الصورة بآلاف المشاركات بلغات عدة حول العالم.

إلا أن الصورة غير حقيقية، بحسب وكالة «فرانس برس».

ونقلت الوكالة عن الأستاذ المتخصص في تحليل الصور والمواد الرقمية والتضليل في جامعة كاليفورنيا، بيركلي هاني فريد، أن «الصورة مولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي.. وتحمل عدة علامات تشير إلى أنها وليدة برنامج ذكاء اصطناعي، مثل الأغراض المشوهة على الطاولة والخطوط المتوازية في السقف، التي لا يبدو أنّ له أفقاً كما في الصور الحقيقية».

وبحسب الوكالة، فإن يد بايدن ويد أخرى على الطاولة تشير إلى أنها وليدة برنامج ذكاء اصطناعي.

وتعتبر الأيدي من العناصر التي تجد هذه البرامج صعوبة في تجسيدها بشكل صحيح من دون شوائب.

