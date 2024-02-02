السماح للأردنيين بزيارة بريطانيا بدون تأشيرة

أعلنت بريطانيا، الجمعة، منحها المواطنين الأردنيين تأشيرة الدخول لأراضيها إلكترونياً، اعتبارا من 1 فبراير 2024.

وأوضحت السلطات البريطانية في رسالة وجهتها لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأن البدء بإصدار التأشيرات الإلكترونية سيكون اعتباراً من 22 فبراير الجاري.

وخلال هذه الفترة يتوجب على الأردنيين الراغبين بالسفر إلى بريطانيا التقدم بطلب للحصول على التأشيرة بالشكل التقليدي، وتعتبر تأشيرة السفر الإلكترونية صالحة لمدة عامين، ما دام جواز السفر صالحاً، وفي حال تغيير أو تجديد جواز السفر، يتوجب إعادة تقديم طلب التأشيرة.

وجاءت هذه الخطوة نتيجة جهد وتنسيق مشترك وعلاقات صداقة عميقة بين البلدين، وتعاون وثيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، كما تهدف هذه الخطوة إلى التسهيل على رعايا البلدين الصديقين وتشجيع السياحة والاستثمار.

يشار إلى أن الأردن يعتبر من أوائل الدول المستفيدة من نظام التأشيرة الإلكترونية لدخول المملكة المتحدة.