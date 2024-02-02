«ذا ريج هاوس» ينطلق في حديقة «أم الإمارات»

تستضيف حديقة أم الإمارات في أبوظبي، فعاليات مهرجان «ذا ريج هاوس» التي انطلقت، أمس، وتستمر حتى الرابع من الشهر الجاري.

وسيكون الزوار على موعد مع فعاليات احتفالية وموسيقية وترفيهية مميزة على مدار أيام المهرجان الأربعة، علاوة على برنامج حافل بالفعاليات الترفيهية والعروض الأدائية والأجواء الاحتفالية، وباقة من تجارب الطعام وتشكيلة من الأنشطة التفاعلية، التي ستحوّل الحديقة إلى مركز احتفالي للترفيه والإبداع.

وتشارك في المهرجان متاجر تجزئة ومحال عدة، إضافة إلى ركن الأزياء وفعاليات ترفيهية مختلفة، تشمل العروض الموسيقية والأدائية الحية.

وإلى جانب المهرجان، تستضيف الحديقة فعاليات عائلية عدة، بما في ذلك سوق الحديقة الذي ينعقد أيام الجمعة والسبت، ويعدّ ملتقى مجتمعياً لقضاء يوم ممتع، والاستمتاع بتناول ألذ المأكولات المحلية، والتسوق وحضور الفعاليات الترفيهية.