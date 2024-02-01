«فيوجن جابان».. سعادة «راقصة» في القرية العالمية

بحركات «الهيب هوب»، والألعاب البهلوانية المحترفة، أشعلت فرقة «فيوجن جابان» عرضها المميز للمرة الأولى في دبي والمنطقة على المسرح الرئيس في القرية العالمية، حيث تنافست مجموعتا الرقص العالميتان لنشر أجواء المرح والسعادة من خلال تقدم أروع العروض الفنية لجمهور دبي، بعروض مميزة تخطف الأنظار ضمن منافسة راقصة ملحمية بين فرقتي الرقص اليابانيتين «فرقة فابيلوس سيستر أوف وررلد اوف دانس»، وفرقة «كيوشي دانجي»، الذين يتميزون بعرضهم الذي جمع أمهر الراقصين المحترفين اليابانيين. وأشار أعضاء الفرقة التي تجمع أكثر من 20 راقصاً وراقصة من اليابان، إلى سعادتهم الكبيرة بوجودهم في دبي، ورغبتهم في نشر السعادة من خلال العروض التي يقدمونها، مشيرين إلى أن اليابان تمتلك تراثاً ثقافياً غنياً، ومشاركتها عبر العروض الراقصة تعزز من هذه الثقافة ونشرها، كما أشار أعضاء الفرقة خلال لقائهم مع «الإمارات اليوم» إلى تعاونهم كفرق منافسة، وتكوينهم «فيوجن جابان» في 2019 بهدف مشاركة العروض الراقصة، وتعزيز الثقافة ونشرها عن طريق العروض المقدمة، معتبرين مشاركتهم في دبي فرصة رائعة للتوسع ونشر الفن والثقافة اليابانية، لاسيما في القرية العالمية، التي تعد من أشهر الوجهات الترفيهية، وجمهورها من مختلف الثقافات.

تمزج الفرقة بين استعراضات «البريك دانس» والفنون البهلوانية، إضافة إلى أسلوب «الجاز المعاصر»، وهو خليط بين نوعين مختلفين من الأداء الذي يتميز به أعضاء الفرقة. وقال أحد أعضاء الفرقة لـ«الإمارات اليوم»: «قبل تكوين فريق (فيوجن جابان)، كنا نشارك في المسابقات كفريقين مختلفين، وذلك في العديد من المسابقات في اليابان وخارجها، إذ نعد من الفرق المنافسة، فكنا نؤدي هذه الرقصات بتنافس كبير باستمرار في عدد من المسابقات المختلفة، ونتنافس، إلا أننا قمنا بالتعاون لإنشاء فريق واحد وهو (فيوجن جابان)، لنقدم الفن الياباني بطريقة مختلفة ساعدتنا على التوسع والحصول على انتشار أكبر».

تقدم «فيوجن جابان» عروضها المستمرة حتى الثاني من فبراير من خلال ثلاثة عروض مختلفة، أيام الجمعة والسبت في تمام الساعة 7:15 مساءً، و9:10 مساءً، و10:30 مساءً، وعرضين أيام الأحد والإثنين والأربعاء والخميس في تمام الساعة 7:25 مساءً و8:40 مساءً، وذلك ضمن باقة العروض التي تقدمها القرية العالمية لزوارها.