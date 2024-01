"أوبتيموس".. إيلون ماسك يشارك فيديو لروبوت تيسلا السائر كالبشر

شارك إيلون ماسك مقطع فيديو على منصة "اكس"، ظهر فيه روبوت Tesla Optimus البشرى وهو يمشى مثل الإنسان، حيث يسير الروبوت بطريقة مذهلة تشبه الإنسان.

هذا هو الفيديو الثاني للروبوت أوبتيموس الذي يشبه الإنسان والذي شاركه إيلون موسك هذا الشهر، وأظهر الفيديو السابق اكتساب الروبوت لمهارة جديدة وهي طي القمصان، في الفيديو الذي شاركه ماسك، يظهر روبوت Optimus وهو يستعيد قميصًا أسود من سلة قريبة على طاولة ويشرع في طيه بدقة.

تشير هذه السلسلة من مقاطع الفيديو التي شاركها إيلون ماسك إلى أن المهندسين الذين يعملون على تطوير وتحسين الروبوت الآلي Optimus الذي يشبه الإنسان يعملون بنشاط لجعله أكثر شبهًا بالإنسان، ويتميز التكرار المحدث للروبوت بسرعة مشى وإيماءات يد محسنة، وقدرات استشعار اللمس على أصابعه، ومجموعة من الترقيات الأخرى.

