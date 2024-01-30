حقائق مذهلة ... ما هو تأثير الملابس على الحالة النفسية؟

إن تأثير الملابس على مزاجنا وحالتنا النفسية يشكل ميدانًا مثيرًا للاهتمام، حيث يتداخل الشكل الخارجي مع الواقع الداخلي، مما يطرح تساؤلات حول كيفية تأثير اختياراتنا الملابس على تصوّرنا لأنفسنا وعلى تفاعلاتنا مع العالم من حولنا. في هذا السياق،يظهر العديد من الأبحاث والدراسات أن اللباس يمكن أن يلعب دورًا هامًا في تحديد كيف نشعر عن أنفسنا وكيف يُدركنا الآخرون

وكشفت مجلة "كويداتي بوس" الإسبانية في تقريرً لها أن علماء النفس يوصون بالعناية بالمظهر الجسدي كجزء من روتين الرعاية الذاتية الخاص بك. ومع ذلك، يكشفون أيضًا الحدود والمخاطر المترتبة على الوصول إلى الهوس بذلك.

وأوضحت الطبيبة النفسية السريرية، لورا فوستر، للصحيفة أن "الاهتمام بمظهرنا يمكن أن يعزز أفكارنا الإيجابية حول أنفسنا وتقديرنا لأنفسنا"، مشيرة إلى أنه "في مجال السلوك، إذا ارتديت ملابسي وخصصت الوقت الكافي للقيام بذلك، فسيكون من الأسهل بالنسبة لي أن أخرج إلى الشارع، وسأشعر براحة أكبر، وسيكون التفاعل الاجتماعي أفضل".

ونقلت المجلة عن عالم النفس، لويس ميغيل ريال، قوله "إن الطريقة التي نرتدي بها ملابسنا وطريقة وضع المكياج وتصفيف شعرنا هي أداة تنقل رسالة تجعلنا نرى أنفسنا بطريقة معينة، وتجعلنا نشعر أننا أكثر أو أقل جاذبية، وتجعلنا نفكر بشكل أكثر أو أقل إيجابية عن أنفسنا وأيضا تجعل الآخرين يروننا بطريقة متناغمة مع مجموعة معينة أو تجعلنا نشبه شخصا نعجب به".

بالإضافة إلى ذلك، حسب الخبير، فإن تكريس الاهتمام بالمظهر الشخصي يمكن أن يتأثر "عندما نكون مكتئبين؛ كما أن إدخال تغييرات صغيرة يمكن أن يجعلنا نرى أنفسنا بطريقة مختلفة ويجعل مزاجنا يتقلب بطريقة إيجابية".



على العكس من ذلك؛ قد يولد إهمال المظهر مشاعر وتأثيرات سلبية في تصور الشخص لنفسه. وحسب الطبيبة النفسية لورا فوستر: "على سبيل المثال، نلاحظ ذلك لدى المرضى الذين يعانون من الاكتئاب في عيادتنا. تؤدي حالتهم المزاجية إلى إهمالهم لنظافتهم الشخصية، وهذا بدوره يؤدي إلى تدهور مزاجهم، مما يتحول إلى حلقة مفرغة".

وأضافت المجلة أن التجربة التي عشناها أثناء الحجر الصحي الناتج عن جائحة كوفيد-19 كانت بمثابة مثال على هذا النوع من المواقف؛ حيث تقول فوستر: "بما أننا لم نكن نستطيع الخروج إلى الشارع بشكل طبيعي، كنا نقضي ساعات طويلة من اليوم بملابس البيت. بالطبع، كنا نرتدي ملابس أقل أناقة ودون مكياج تقريبا. ومع مرور الوقت، قد يسبب ذلك تشوهًا سلبيًّا في صورة الشخص عن نفسه".