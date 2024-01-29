«أجمل شتاء في العالم».. هنا جواهر الإمارات المخفية وطبيعتها الساحرة

تطل حملة «أجمل شتاء في العالم» في نسختها الرابعة بشعار «قصص لا تُنسى»، وتتيح - من خلال اتساعها وشمولها مناطق الدولة كافة - باقة واسعة من الخيارات التي تنسجم مع اهتمامات وأذواق جميع الزوار والسياح، ليحتفظوا بصور وذكريات لا تُنسى عن أرض الإمارات.

ويتيح الموقع الإلكتروني لـ«أجمل شتاء في العالم» لزوّاره تصفح أقسامه المختلفة بكل سهولة، إذ يبرز الموقع جواهر الإمارات المخفية، وأكثر الأماكن جذباً، ومواقع التخييم والمغامرة والتشويق، ومسارات المشي الجبلية والدراجات الهوائية، وأفضل الجزر في الإمارات، كما يضيء على أجمل الشواطئ والحدائق الترفيهية في إمارات الدولة، إضافة إلى أبرز المتاحف والمواقع التراثية والأسواق الشعبية وأماكن وأنشطة الأطفال.

وتستعرض «أجمل شتاء في العالم» التي تنفذها وزارة الاقتصاد بدعم من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وبالتعاون مع مختلف الهيئات المعنية بالسياحة والثقافة والتراث، أبرز وجهات ومعالم الجذب السياحي في دولة الإمارات عبر موقعها الإلكتروني، الذي يقدم لزواره تجربة تفاعلية سلسة، ويدعم رحلتهم في استكشاف المواقع والوجهات الفريدة والمتعددة التي تزخر بها إمارات الدولة.

ويضم الموقع الإلكتروني للحملة أكثر من 290 وجهة سياحية في جميع أنحاء الإمارات، مع تقديم معلومات وافية عن كل وجهة باللغتين العربية والإنجليزية، بما يضمن للزوار المحليين والسياح من خارج الدولة الاستمتاع بتجارب سياحية استثنائية.

ويمكن الوصول إلى الموقع الإلكتروني من خلال الرابط: https://worldscoolestwinter.ae/ar، والذي يأتي في إطار سعي النسخة الرابعة من الحملة لتنشيط ودعم السياحة داخل دولة الإمارات، واستقطاب السياح من حول العالم، للاستمتاع بالأجواء المعتدلة في فصل الشتاء وبكل مقوّمات الجذب التي توفرها الدولة.

معالم خلابة

ويستكشف موقع «أجمل شتاء في العالم» عدداً من جواهر الإمارات المخفية التي تتميز بطبيعة ساحرة ومعالم تاريخية وأثرية، ومنها بيت الحرفيين في قصر الحصن بأبوظبي، وواحة العين، ومنطقة الظفرة، ومحمية الوثبة للكثبان الأحفورية، وحديقة الزهور المعلقة في العين، وبحيرات القدرة في دبي، وبركة حتا السرية، ومحمية رأس الخور للحياة الفطرية، وبحيرة القمر الصحراوية في دبي، و«ذي فيو» في نخلة جميرا، إضافة إلى مركز خور كلباء لأشجار القرم، والقرية المدفونة في الشارقة، واستراحة السحب، وبيت الحكمة في الشارقة، ومربى الشارقة للأحياء المائية، ومركز مليحة للآثار، وقلعة ضاية في رأس الخيمة، ووادي العبادلة في الفجيرة، وواجهة الخور المائية في أم القيوين.

ويقدم الموقع لزواره مجموعة من الوجهات السياحية والمعالم الأكثر جذباً التي تضفي على شتائهم إحساساً لا مثيل له، وأبرزها جامع الشيخ زايد في أبوظبي، وصرح زايد المؤسس، ومركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، وقصر الوطن، ومنتزه قرم الجبيل في أبوظبي، ومركز الابتكار في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وبحيرة الحب في دبي، ومدينة إكسبو دبي، وحديقة عين مضب الكبريتية، ومنطقة حتا، وحي الفهيدي التاريخي، ومحمية الزوراء الطبيعية ومرسى عجمان، وقرية بساطة الصحراوية ووادي نقب في رأس الخيمة، وصير بني ياس، ومحمية وادي الوريعة في الفجيرة.

المغامرة والتشويق

ولمحبي المغامرة، يستعرض موقع حملة «أجمل شتاء في العالم» عدداً من المواقع والأنشطة التي تضمن قدراً عالياً من التشويق، ومنها «ديب دايف دبي»، و«حتا وادي هب»، ورياضة الأودية في وادي شوكة، و«كلايم أبوظبي»، و«جبل جيس فلايت»، والغوص مع أسماك القرش في «دبي أكواريوم»، «وإكس لاين» في دبي مارينا، والتجديف في «كويست للمغامرة» في الزوراء في عجمان، وسباقات الهجن في مضمار التلة لسباق الهجن في عجمان، والرماية والألعاب الرياضية والمائية في نادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان، ومركز كايت بيتش أم القيوين، وجزيرة القرش وجزيرة صير بونعير وسكاي أدفنتشرز في الشارقة.

ويبرز الموقع أفضل أماكن التخييم لقضاء أروع الأمسيات الشتوية، ومنها صحراء ليوا، ومخيم باب النجوم، وموقع بحيرة الوثبة للتخييم في أبوظبي، ومنطقتا البداير والفاية ومخيم مليحة وصخرة الأحفور ومدينة الذيد في الشارقة، ومنطقة حتا، ومخيم القدرة في دبي، وشاطئ العقة في الفجيرة، وجبال الحجر ومخيم بير جريلز للمستكشفين في رأس الخيمة، وشاطئ القرم في أم القيوين.

ويضيء موقع «أجمل شتاء في العالم» على أبرز مسارات المشي الجبلية في الدولة.

جزر ومتاحف

ويُعرف الموقع بأفضل الجزر في دولة الإمارات، ومنها جزر السعديات وياس ودلما واللؤلؤ في أبوظبي، ونخلة جميرا وجزيرة القمر في دبي، وجزيرة المرجان في رأس الخيمة، وجزر النور والقرش وصير بونعير في الشارقة، وجزيرة السينية في أم القيوين، وجزيرة سنوبي في الفجيرة.

كما يقدّم الموقع خريطة بأهم الشواطئ والأنشطة الشاطئية في الدولة، ويستعرض أبرز المدن والحدائق الترفيهية في الإمارات. كما يقدم عدداً من الأماكن التي توفر أنشطة مميزة ومرحة للأطفال.

ويضيء الموقع أيضاً على أبرز المتاحف في الدولة، ومنها متحف الاتحاد، ومتحف المرأة الإماراتية، ومتحف القهوة، ومتحف اللؤلؤ، ومتحف المستقبل في دبي، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومتحف الإمارات الوطني للسيارات ومتحف المصرف المركزي للنقود والعملات في أبوظبي.

• الموقع يقدم لزواره تجربة تفاعلية سلسة، ويدعم رحلتهم في استكشاف المواقع والوجهات الفريدة بالإمارات.

• يرسم الموقع خريطة بأهم الشواطئ والأنشطة الشاطئية في الدولة، ويستعرض أبرز المدن والحدائق الترفيهية.

قلاع وأسواق شعبية

يُرشد موقع حملة أجمل شتاء في العالم الزوّار إلى أهم الأماكن التراثية في الإمارات، التي تُعرف بثقافة الدولة وعاداتها وتقاليدها وتراثها، وأبرزها قلعة الجاهلي وقصر المويجعي وبرج المقطع في أبوظبي، ومسجد البدية وقلعة البثنة في الفجيرة، وموقع جميرا الأثري ومتحف ساروق الحديد ومنطقة السيف في دبي، ومسجد سالم المطوع في خورفكان، وحصن خورفكان، وقرية نجد المقصار وبيت النابودة في الشارقة، ومركز مليحة للآثار، وبيت راشد الخضر وقلعة مصفوت والحي التراثي والحصن الأحمر ومسجد بن سلطان في عجمان، وقلعة ضاية والجزيرة الحمراء في رأس الخيمة. كما يصطحب الموقع الزوار في رحلة إلى مجموعة من الأسواق الشعبية.