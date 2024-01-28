المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي يغلق قاعتين

أعلن المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي في نيويورك، أول من أمس، أنه سيغلق أمام العامة صالتين تُعرض فيهما قطع تعود إلى الأميركيين الأصليين، تماشياً مع قواعد حكومية جديدة.

وهذه القواعد التي أقرّتها إدارة جو بايدن، ودخلت حيز التنفيذ في 12 الجاري، تُلزم المتاحف الحصول على موافقة المتحدرين من قبائل السكان الأصليين قبل عرض القطع المرتبطة بممارساتهم أو معتقداتهم.

ويتمثل الهدف النهائي في إعادة هذه القطع إلى المجوعات الأصلية.

وبما أن الصالتين تحويان عدداً كبيراً من القطع، قرر المتحف إغلاقهما بدلاً من إزالة القطع.

ومن بين هذه الأغراض زورق من قشور شجرة البتولا، تابع لقبيلة مينوميني، وسهام تعود إلى 12 ألف عام، ودُمية كاتسينا لقبيلة هوبي في أريزونا.

وقال مدير المتحف، شون ديكاتور، إن «هذه الخطوة تعكس شعوراً بالحاجة المتزايدة من جانب مختلف المتاحف، لمراجعة كيفية عرضها لثقافات السكان الأصليين».

ويزور متحف نيويورك للتاريخ الطبيعي نحو 4.5 ملايين شخص سنوياً.