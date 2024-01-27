قوات الإطفاء تنقذ لصا علق بين أسلاك شائكة أثناء فراره من الشرطة الألمانية

اضطر رجال الإطفاء إلى إنقاذ شخص مشتبه به في سرقة معادن بعد أن علق بين أسوار مزودة بسلك شائك أثناء هروبه من الشرطة في بلدة غربي ألمانيا، وذلك حسبما ذكرت الشرطة اليوم السبت.

وأفاد متحدث باسم الشرطة بأن الرجل البالغ من العمر 31 عاما أُصِيْبَ بإصابات سطحية، ويُعتقد أنه كان ينوي سرقة معادن من موقع محطة طاقة سابقة.

وفقًا لتصريحات الشرطة، فإنه تم تلقي بلاغ عن عملية دخول غير مصرح بها إلى موقع محطة الطاقة في مساء أمس الجمعة. وقامت الشرطة بتوقيف مشتبه به/ 54 عاما/ هناك. وتم استخدام مروحية تابعة للشرطة لدعم عمليات البحث.

وتابع المتحدث أن المشتبه به الثاني حاول الفرار عبر عدة أسوار لتأمين الموقع يجري فيها استخدام سلك يعرف باسم سلك ناتو أو سلك الكونشرتينا، وهو سلك على شكل لفائف حسب تصريح المتحدث، ووصفه المتحدث بأنه "أكثر صلابة " حتى من الأسلاك الشائكة في شكلها البسيط.

وتابع المتحدث أن الرجل أُصِيْبَ أثناء العملية ولم يكن في النهاية قادرا على التقدم أو العودة، لذا تم استدعاء فرقة الإطفاء للحضور وقطع السياج. وتم نقل اللص المصاب إلى المستشفى.