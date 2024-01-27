لأول مرة .. اعدام قاتل أميركي بالطريقة "أقل ألما وأكثر إنسانية"

أعلنت حاكمة ولاية ألاباما، كاي آيفي، عن إعدام كينيث سميث، قاتل مدان، باستخدام غاز النيتروجين لأول مرة، كبديل للإعدام بالحقن القاتلة.

وتعتبر الولاية أن هذه الطريقة هي الأكثر إنسانية وأقل ألماً.

وكان سميث مُدانًا بتنفيذ جريمة قتل مقابل أجر في عام 1988، حيث قام هو وشريكه بقتل زوجة واعظ مقابل مبلغ 1000 دولار لكل منهما.

في كلماته الأخيرة، قال كينيث سميث، إن وفاته ستعني أن ولاية ألاباما قد أخذت "خطوة إلى الوراء" في الإنسانية.

وقال: "أغادر بحب وسلام ونور. أحبكم. أشكركم على الدعم. أحبكم جميعاً".

وأشارت إدارة السجون في ألاباما إلى أن آخر وجبة تناولها سميث صباح الخميس كانت شريحة لحم وبطاطا مهروسة مقلية وبيضاً.

وقال مايك سينيت، ابن الضحية، إن العائلة لن تحتفل، ولكن سميث دفع "دينه".

ووفقاً لمركز معلومات عقوبة الإعدام، فإن سميث هو أول شخص يتم إعدامه باستخدام غاز النيتروجين النقي في أي مكان في العالم.

ويعتبر هذا الإعدام هو الحدث الأول من نوعه في الولايات المتحدة منذ 42 عاما. حيث يتم بواسطة النيتروجين والذي يقوم على ضخ الغاز في قناع ما يؤدي إلى خنق المدان.