بحصة يوغا عند الغروب في صحراء دبي.. مجموعة الإمارات تدخل «غينيس»

تدفّق مئات من موظفي مجموعة الإمارات إلى صحراء دبي ليسجلوا رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من الجنسيات في حصة يوغا.

وشهد الحدث، الذي نُظّم مع مطلع العام الجديد بمبادرة صحية فريدة، مشاركة موظفين من 144 جنسية في التحدي عند غروب الشمس.

وأظهرت المبادرة التنوع الغني ضمن مجموعة الإمارات، التي تضم قوة عاملة تزيد على 110 آلاف موظف. وبالإضافة إلى دولة الإمارات ودول المنطقة بشكل عام، شارك ممثّلون عن دول بعيدة في الحدث، مثل تشيلي وبيرو والمكسيك وسانت كيتس ونيفيس وهندوراس ومنغوليا وتونغا وجزر الباهاما.

ونظم الحدث في مخيم الليسيلي الواسع، الذي تديره شركة «المغامرات العربية»، إحدى العلامات التجارية لمجموعة الإمارات، وشهد محاولة تسجيل رقم قياسي عالمي في الصحراء لأول مرة، ما وفر فرصة فريدة للمشاركين.

وكان الرقم القياسي السابق قد تحقق عام 2023 في مدينة نيويورك في حديقة مقر الأمم المتحدة بمشاركين من 135 جنسية مختلفة.

من جهته، قال نائب رئيس أول الموارد البشرية في مجموعة الإمارات، أوليفيه غرومان، أمس: «نحتفل (اليوم) بالتنوع الذي يميّز مجموعة الإمارات، إذ إن دبي وجهة مرغوبة وشهيرة عالمياً بجاذبيتها كمكان للعيش والعمل والاستثمار، وفخورون بتمثيل شركة وطنية متعددة الجنسيات بكل ما تعنيه الكلمة من معنى».

وأضاف: «شارك في الحدث الذي حطم الرقم القياسي مواطنون من دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمون فيها من مختلف البلدان والأدوار داخل مجموعة الإمارات، بمن فيهم طاقم طيران الإمارات، وموظفو دناتا لعمليات المطار، ومرشدو رحلات السفاري في المغامرات العربية، وخبراء دناتا للسفريات، وغيرهم. وأكد الحدث، الذي جاء في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز ثقافة الصحة داخل مؤسستنا، التزامنا برفاه جميع العاملين في مجموعة الإمارات. وسيليه مزيد من أنشطة وفعاليات اللياقة البدنية والصحة والرفاهية العامة في 2024».

وقدّم حصة اليوغا التي حطمت الرقم القياسي موظفون من مجموعة الإمارات الذين تدربوا أيضاً كممارسين لهذه الرياضة، كما عقد أحد كبار المستشارين بوحدة علم النفس في المجموعة ومدرس معتمد للصحة العقلية جلسة لتشجيع الحفاظ على الصحة العقلية في العام الجديد. واعتلى أحد أعضاء فريق مجموعة دناتا للسفريات منصة منسق الأغاني في الحفل لتقديم موسيقى هادئة إلى جانب زميل آخر عزف على الإيقاع مقطوعات غالباً ما ترتبط بالتأمل والشفاء.

حدث صديق للبيئة

صنعت سجادات اليوغا المستدامة للمشاركين في تحطيم الرقم القياسي من الفلين القابل للتحلل، في حين زُوّد الجميع بقوارير مياه قابلة لإعادة الاستخدام، انطلاقاً من التزام مجموعة الإمارات بتنظيم حدث خالٍ من النفايات.

أوليفيه غرومان:

المبادرة شكلت احتفالاً بالتنوع الذي يميّز مجموعة الإمارات، إذ إن دبي وجهة شهيرة عالمياً بجاذبيتها كمكان للعيش والعمل والاستثمار.