خالد بن محمد: «منار أبوظبي» يثري المشهد الثقافي

أكد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، دور معرض «منار أبوظبي» للفنون الضوئية وغيره من الفعاليات في دفع الحركة الثقافية والإبداعية في الإمارة، وترسيخ مكانتها وجهة فنية وثقافية رائدة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه معرض «منار أبوظبي» الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ويعرض مجموعة من الأعمال الفنية والعروض الضوئية في مواقع عدة، احتفاءً بجمالية المناظر الطبيعية للعاصمة أبوظبي، من خلال معرض مفتوح للأفكار الإبداعية والفنية.

وقام سموّه بجولة تفقدية في بعض مواقع المعرض، اطلع خلالها على الأعمال الفنية المشاركة، مشيداً بإسهامات الفنانين المشاركين في إثراء المشهد الثقافي في الإمارة، من خلال الفن والمبادرات الإبداعية.

ووجَّه سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بتوفير فرص متنوعة ومساحات أكثر، تلبي طموحات الفنانين الإماراتيين للمشاركة في برنامج «أبوظبي للفن العام»، بما يعزز من مهاراتهم ويرتقي بأعمالهم الإبداعية.

كما وجَّه سموّ ولي عهد أبوظبي بإجراء دراسة شاملة لتعزيز الخدمات المصاحبة للزوار في الدورات المقبلة من برنامج «أبوظبي للفن العام»، لتمكين الزوار من القيام بتجربة غنية وثرية فنياً وثقافياً في مختلف مناطق وجزر الإمارة.

وأكد سموه أهمية دعم مجتمع المواهب الفنية والإبداعية في دولة الإمارات، وتعزيز التعاون والشراكات معهم واستقطابهم؛ بهدف إثراء الأعمال الفنية التي ستعرض في بينالي الفنون العامة الذي سيقام هذا العام في إمارة أبوظبي.

ورافق سموّه، خلال الزيارة، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، محمد خليفة المبارك، ووكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سعود عبدالعزيز الحوسني، والمشرفون على المعرض.

ويعرض «منار أبوظبي» مجموعة من الأعمال الفنية التكليفية، والمنحوتات المُضيئة والتماثيل، والعروض الضوئية، والتجارب الفنية التفاعلية، أبدعها فنّانون من دولة الإمارات والعالم، وتُعرَض هذه الأعمال الفنية في مواقع عدة وأماكن عامة في العاصمة أبوظبي، بما في ذلك جزر اللؤلؤ والسعديات وياس والجبيل والسمالية والفهيد، إضافةً إلى كورنيش العاصمة، والقرم الشرقي.

واستقطب المعرض الذي انطلق في نوفمبر الماضي، وتستمر فعالياته حتى 31 الجاري، أكثر من 600 ألف زائر للاستمتاع بتجارب فنية تفاعلية، تسلِّط الضوء على الإرث الثقافي النابض بالحياة، من خلال لوحات بصرية وأعمال فنية ضوئية، بمشاركة 10 فنانين إماراتيين من أصل 22 فناناً عالمياً، يعرضون 35 عملاً فنياً على مختلف مستويات أماكن العرض.

600 ألف زائر استقطبهم المعرض.

. العروض الضوئية تحتفي بجمالية المناظر الطبيعية للعاصمة، من خلال معرض مفتوح للأفكار الإبداعية والفنية.

. ولي عهد أبوظبي يوجه بتوفير فرص متنوعة، ومساحات أكثر، تلبي طموحات الفنانين الإماراتيين للمشاركة في برنامج (أبوظبي للفن العام).