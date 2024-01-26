المشي اليومي: 4 فوائد مذهلة للصحة الجسدية والعقلية

أظهرت دراسة صدرت مؤخراً عن جامعة "ستانفورد" أن المشي اليومي يحمل في طياته فوائد عديدة تأثر إيجاباً على صحة الإنسان الجسدية والعقلية.

ويعد المشي نشاطاً مجانياً ومتاحاً للجميع في أي وقت، ويمكن أداؤه سواء في أحضان الطبيعة الخلابة أو في شوارع المدن والبلدات.

تحفيز الإبداع أثناء المشي:

تشير الدراسات إلى أن المشي يسهم في تحفيز الأفكار الإبداعية بشكل كبير، حيث يظهر أن النشاط البدني يحسن أداء التفكير بشكل عام. وفي هذا السياق، أوضحت دراسة سابقة أن الأشخاص الذين يمارسون المشي يعانون من أفكار إبداعية أكثر.

خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية:

المشي اليومي يقلل بشكل فعّال من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، سواء كان الفرد رجلًا أو امرأة. بالإضافة إلى ذلك، يقلل المشي من حالات الاستشفاء السنوية ويقلل من خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 49%.

فقدان الوزن وتحسين اللياقة:

المشي السريع يساهم في فقدان الوزن وتحسين اللياقة البدنية. وتشير دراسة بريطانية إلى أن المشي يحسن من ضغط الدم، ويعمل على تباطؤ معدل ضربات القلب أثناء الراحة، مما ينعكس إيجابياً على صحة القلب.

زيادة معدل الرضا وتقليل التوتر:

تُظهر الأبحاث أن المشي في الطبيعة أو حتى في شوارع المدن يعزز معدل الرضا العام. كما أن زيارة الحدائق والتمتع بالهواء الطلق تقلل بشكل ملحوظ من هرمونات التوتر، مما يسهم في تحسين الحالة المزاجية.

الاستفادة الكاملة من فوائد المشي:

للحصول على الفوائد الكاملة للمشي، يُفضل تخصيص وقت يومي لهذا النشاط البسيط والمفيد. إما أن تكون النزهات في الطبيعة أو حتى في شوارع المدينة، فإن الفوائد ستظل ملموسة على الصحة الجسدية والعقلية.