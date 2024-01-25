مضيفة طيران تونسية تنهي حياة ابنتها خنقاً بسبب منام

ارتكبت مضيفة طيران تونسية جريمة مروعة بحق ابنتها في مصر بحسب ما كشفه موقع "القاهرة 24" المصري.

وفي التفاصيل، قامت المضيفة التونسية والتي تعد نفسها خبيرة في علم الطاقة والروحانيات، بقتل ابنتها الصغيرة والتي تدعى تارا، خنقاً بحزام حقيبتها.

وأوضحت التحريات أن المتهمة زعمت أن هناك شخص ما هاتفها في المنام وطلب منها التخلص من ابنتها ثم إنهاء حياتها ليتقابلا سويا مع زوجها الذي تزوجها في عالم آخر، وكان الشرط على التقابل معه هو التخلص من ابنتها ثم إنهاء حياتها بعدها.

فيما قال زوج مضيفة الطيران التونسية في التحريات والتحقيقات الأولية إنه فوجئ بزوجته تصرخ وهي ممسكه بسكين وتقوم بطعن نفسها بعد أن خنقت ابنتها تارا، وعندما توجه بها إلى المركز الطبي كانت الطفلة قد فارقت الحياة، بعد أن قيّد زوجته لشل حركتها لكنها ظلت تطعن في نفسها بأسلحة بيضاء سكاكين، وتم نقلها إلى المستشفى.

واعترفت المتهمة بأنها أمسكت بابنتها الصغيرة تارا وخنقتها باستخدام قطعة من حبل يد إحدى الحقائب الخاصة بها، ثم قامت بطعن نفسها بالعنق بأسلحة بيضاء "سكاكين ومقص" محاولة الانتحار، حيث بررت بأنها تعمل بمجال الطاقة والروحانيات وأنها تلقت إيحاء بقتل نجلتها ثم الانتحار.