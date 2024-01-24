بسبب حلم مزعج لطالبة ... معلمة سعودية تحال للتحقيق

واجهت معلمة في إحدى مدارس السعودية، شكوى طريفة تقدم بها ذوو إحدى طالباتها.

وتستند الشكوى، التي تقدم بها ذوو طالبة في إحدى مدارس جنوب المملكة، لحلم أو منام رأت فيه ابنتهم معلمتها تقوم بضربها، بحسب ما أوردت صحيفة "الوطن" المحلية.

وقالت الصحيفة إن لجنة تعليمية باشرت فتح تحقيق مع معلمة، بعد ادعاءات طالبة، أنها شاهدت معلمتها بالحلم أثناء النوم، تقوم بضربها؛ إذ تم رفع شكوى في منصة "تواصل" الإلكترونية من قبل ذوي الطالبة بعد علمهم بحلم ابنتهم؛ ما استدعى تدخل الجهة التعليمية.

وفوجئت المعلمة بحضور لجنة للتحقيق معها، لتنتهي الشكوى بشكل ودي في نهاية الأمر، لكونه مجرد حلم، وتم حفظ وإغلاق الشكوى بشكل نهائي.