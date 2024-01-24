حديقة تهذب ببغاوات «سليطة اللسان» بالنقل لمكان آخر

سئم العاملون في حديقة للحياة البرية ببريطانيا سلوك بعض «الببغاوات سيئة السمعة بسبب بذاءة لسانها»، فقرروا نقلها مع طيور أخرى للعيش ضمن مجموعة أكبر من الطيور، أملاً في أن يساعد ذلك على الحد من عادة السباب السيئة.

وأفادت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية التي أوردت التقرير أمس، بأن «حديقة لينكولنشاير للحياة البرية» اتخذت القرار بنقل الطيور، بعدما تعلمت ثلاثة ببغاوات أخرى عادة السباب، بالإضافة إلى خمسة ببغاوات رمادية إفريقية. ولكن الحديقة قررت الآن تقديم الببغاوات المثيرة للجدل إلى مجموعة أكبر من الطيور تضم أكثر من 100 طائر.

وقال الرئيس التنفيذي للحديقة، ستيف نيكولز، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنهم سينقلون جميع الببغاوات الثمانية للعيش مع بقية الطيور «للتخفيف» من عادتها. ومع ذلك فقد اعترف بوجود خطر من أن تعتاد الطيور الأخرى أيضاً التلفظ بمثل هذه المفردات غير العادية.