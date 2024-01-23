أحمد العوضي يتعرض لوعكة صحية وينقل للمستشفى

تعرض الفنان أحمد العوضي، لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة.

وكشفت وسائل اعلام محلية ، إن العوضي تعرض للإجهاد؛ إذ شعر بعدم اتزان ودوخة شديدة أثناء تصوير مسلسله الجديد "حق عرب"، المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني القادم، ليتم نقله إلى المستشفى بواسطة فريق العمل.

وأوضحت أن الأطباء أجروا للعوضي فحوصات، وأمروا بحجزه داخل المستشفى، بسبب الارتفاع الحاد بضغط الدم الناتج عن إرهاق جسدي وعصبي، لافتا إلى أن الأطباء منعوا عنه الزيارة حتى لا يتعرض لأي ضغط، بحسب المصدر.

و كان محمود حمدان مؤلف مسلسل "حق عرب" أعلن عبر حسابه بـ"فيسبوك" عن دخول العوضي في أزمة صحية من خلال منشور قال فيه "دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته".