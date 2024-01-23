مطار نوك يزدهر بسبب «بانشيز أوف إنيشيرين»

استهجن الكثير من الأشخاص في إيرلندا فكرة إنشاء مطار على هضبة مملوءة بالمستنقعات تعصف بها الرياح في غرب البلاد.

ولكن بعد نحو 40 عاماً من انطلاق الرحلات الأولى على المدرج الذي يبلغ طوله 2.3 كيلومتر في مطار نوك، واسمه الرسمي مطار غرب إيرلندا، لم تعد المنشأة قوية فحسب، وإنما سجلت زيادة في الحركة الجوية.

ووفقاً لبيان صدر في يناير الجاري، كان 2023 هو أكثر عام شهد توافد الركاب. ولم يكن عدد ركاب نوك السنوي البالغ 818 ألفاً قفزة بنسبة 13% فحسب عن عام 2022 وإنما تجاوز ثاني أفضل عدد، البالغ 807 آلاف المُسجل في عام 2019.

وجاء الازدهار بعدما لفت فيلم «بانشيز أوف إنيشيرين» الانتباه إلى الجزر الوعرة بغرب إيرلندا، وجرى تصوير مشاهد كثيرة في جزيرة اتشيل الواقعة على مسافة 90 دقيقة من المطار بالسيارة.