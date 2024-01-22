أخفيا جثة قريبهم ست سنوات للحصول على أموال تقاعده

اتُهم زوجان من كانساس بجمع أكثر من 215 ألف دولار من استحقاقات تقاعد قريب متوفى بعد إخفاء جثته داخل منزلهما لمدة ست سنوات.

ونقلت صحيفة "كانساس سيتي ستار" عن السلطات قولها إن جهاز تنظيم ضربات القلب الخاص بمايك كارول أظهر أنه توفي في عام 2016 عن عمر يناهز 81 عامًا، لكن شرطة أوفرلاند بارك لم تكتشف جثته حتى عام 2022 بعد أن اتصل صهره، كيرك ريتر، بالشرطة للإبلاغ عن وفاته في ضاحية مدينة كانساس سيتي.

وذكر ممثلو الادعاء إن كل من لين ريتر وكيرك ريتر، وكلاهما يبلغ من العمر 61 عامًا، استمرا في الإيداع والإنفاق من حساب كارول المصرفي حتى عندما أصبح جسده "محنطًا" على سرير في المنزل الذي يملكه.

وأخبر أفراد العائلة الصحيفة أن عائلة ريتر كانت تعطيهم الأعذار مرارًا وتكرارًا حول سبب عدم تمكن كارول من إجراء مكالمة هاتفية أو الزيارة الأمر الذي كان يقودهم إلى الاعتقاد بأن كارول لا يزال على قيد الحياة.

ومن المقرر أن يمثل الزوجان أمام المحكمة الفيدرالية لمواجهة عدة تهم في 2 فبراير المقبل.

وقال ممثلو الادعاء إن مدفوعات المعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي التي تلقاها كارول على مدى السنوات الست بعد وفاته بلغت 216.067 دولارًا. لكن السجلات المصرفية من ذلك الوقت أظهرت شيكات مكتوبة من حسابه المصرفي صرفها كل من لين وكيرك ريتر.