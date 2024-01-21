خبر هام .. من أسرة الفنان عادل إمام

تضاربت الأنباء مؤخراً حول الحالة الصحية للفنان العربي الكبير عادل إمام. وحول ما إذا كان قادراً فعلاً على تقديم أعمال جديدة، أم أنه اعتزل الفن كما تداولت وسائل اعلام كثيرة ؟ ليجيء الحسم هذه المرة على لسان ابنه رامي إمام. وبشكل قاطع.

فقد أعلنت وسائل إعلام مصرية اعتزال نجم الكوميديا عادل إمام الفن بعد سنوات حافلة بالعطاء.

وقالت إن نجله المخرج رامي إمام كشف على هامش إحدى الفعاليات الفنية أن الزعيم قرر الاعتزال فنيا بعد مشوار طويل حافل بالأعمال الفنية المبهرة بين السينما والدراما والمسرح.

كما ذكرت أن رامي إمام نجل الزعيم أكد أن والده قرر التفرغ للحياة الأسرية والاستمتاع بالأجواء العائلية وسط أبنائه وأحفاده، مشيرا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة، وفي مايو الماضي نشر عادل سليمان مدير أعمال عادل إمام، مجموعة من الصور الخاصة بالزعيم في عيد ميلاده الـ83، واحتفل الزعيم بعيده في منزله، بصحبة عائلته وعدد قليل للغاية من المقربين، وظهر في الصور مع مدير أعماله وكذلك شقيقه عصام إمام.

يذكر أن 4 سنوات مرت على آخر ظهور فني لعادل إمام، حينما قدم مسلسل "فالنتينو". واختفى بعدها عن الساحة الفنية، وسط شائعات حول حالته الصحية وحديث عن صعوبة تقديمه لأعمال جديدة.

غير أن شقيقه عصام إمام دائماً ما ينفي مثل هذه الأخبار، مؤكداً من قبل على عودة الزعيم من جديد إلى الساحة الفنية، من خلال عمل يحضر له بصحبة نجله محمد عادل إمام ليعود رامي إمام ليعلن تفرغ والده للحياه الأسرية.

وعادل إمام من مواليد 17 مايو 1940، ويعد أحد أشهر الممثلين وأكثرهم شعبية في مصر والوطن العربي، حيث اشتُهِر بأداء الأدوار الكوميدية التي مُزجت بالأفلام السياسية والرومانسية والقضايا الاجتماعية.

وبدأ عادل إمام حياته الفنية في بداية الستينيات، وقدَّم نحو 126 فيلماً و16 مسلسلاً و11 مسرحية ومسلسلا إذاعيا مع المطرب عبد الحليم حافظ بعنوان "أرجوك لا تفهمني بسرعة".