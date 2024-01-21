العراق: الأب والعمّ والعمّة قتلوا الطفلة بعد أن باعوا كليتها

هزت جريمة بشعة الشارع العراقي، بعد الكشف عن جريمة قتل أب لطفلته التي باع أحد أعضائها لتجار مقابل مبلغ مالي.

وقال مصدر أمني عراقي أن جهاز الأمن الوطني ألقى القبض على 5 متهمين بالقتل والمتاجرة بأعضاء طفلة.

وأوضح المصدر أن والد الطفلة باعها لسمسارة مقابل 3 ملايين دينار، حيث قاموا بدورهم بنقلها إلى أربيل وباعوا إحدى كليتيها مقابل 50 مليونا.

كذلك قال المصدر إن السمسارة أعادوا الطفلة إلى ذويها، ولكن بسبب تدهور حالتها الصحية، أقدم والدها على قتلها ونقل جثمانها للدفن بمساعدة عمها وعمتها.

وأضاف أن الأمن ألقى القبض على الوالد والعم والعمة والسمسارة، وكذلك ابن شقيقتها المتورط بقضايا الاتجار بالبشر بناء على اعترافاتها.

كما لفت إلى أن والد الطفلة من المتعاطين للمواد المخدرة.