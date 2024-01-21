ما هي أكثر الأشياء التي ينساها نزلاء الفنادق بعد مغادرتهم ؟

وجدت دراسة استقصائية للفنادق الأوروبية أن بعض العناصر الأكثر غرابة التي يتركها المصطافون وراءهم تشمل أطقم الأسنان والأزياء التنكرية وأحيانا أدوات السحر والشعوذة.

وقالت شركة EasyJet Holidays إنها قامت بمسح 100 فندق أوروبي في شبكتها لتحديد العناصر الأكثر غرابة وإثارة للدهشة التي انتهى بها الأمر إلى "مفقودات" والعثور عليها على مدار العام الماضي.

ووجد الاستطلاع أن العديد من الفنادق انتهى بها الأمر إلى تخزين أطقم الأسنان في المفقودات والتي تم العثور عليها.

وأبلغ أحد الفنادق عن العثور على زي مهرج كامل، مع شعر مستعار وأنف أحمر، متروكًا في الغرفة.

كما أفاد فندق آخر أن الموظفين عثروا مرة على آلاف العملات المعدنية القديمة من المارك الألماني مخبأة خلف خزان المياه في المرحاض.

وقالت الشركة وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" إن أكثر 10 أشياء مفقودة وغير عادية عثر عليها هي أطقم الأسنان وأدوات السحر والشعوذة والأطراف الصناعية وعين زجاجية وآلاف الماركات الألمانية وزي مهرج وقارب قابل للنفخ وكافيار وخرز مسبحة.