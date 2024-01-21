«مكتبة محمد بن راشد» تنظم دورات في فن الأداء المسرحي

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الثقافة الفنية والمسرحية على صعيد المنطقة، وضمن برنامجها المجاني لفعاليات المسرح، أعلنت «مكتبة محمد بن راشد»، بالتعاون مع مسرح دبي الوطني، عن تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة في فن الأداء المسرحي، التي ستمتد على مدار أشهر يناير وفبراير ومارس 2024، وتشمل مجموعة متنوّعة من الورش الفنية التي تستهدف تطوير مهارات المشاركين.

وتبدأ أولى سلسلة البرنامج التدريبي بدورة «تجارب الأداء المسرحي» بإشراف المدربة انتصار عيسى، وذلك بعد غدٍ الثلاثاء، وتستمر ثلاثة أيام، وتركز الدورة بشكل خاص على أداء الممثل المسرحي، مع التأكيد على أهمية التجريب والتفاعل الديناميكي على خشبة المسرح.

وخلال يومي 13 و14 فبراير المقبل، تنظم «مكتبة محمد بن راشد» دورة «قراءة النص المسرحي» بإشراف المدرب عمر غباش، حيث سيتمكن المشاركون من قراءة النص المسرحي وتخيّل الشخصيات أو تقمّص دور المخرج.

وفي الدورة الثالثة من ورش تجارب الأداء المسرحي، تستضيف المكتبة، يوم 23 مارس، ورشة «الإلقاء المسرحي» بإشراف ماهر صليبي، حيث ستركز على أهمية الإلقاء المسرحي ودوره كعنصر حيوي لنقل رسالة العمل الفني ولتوصيل المشاعر والأفكار والحركات الفنية بفاعلية على خشبة المسرح.

وتسهم «مكتبة محمد بن راشد»، من خلال هذه الفعاليات بدور محوري في تعزيز الحياة الثقافية والفنية والحراك الثقافي على الصعيد الوطني، وإلهام جيل جديد من الفنانين والمبدعين، بما يدعم النهضة التنموية الشاملة في جميع القطاعات على مدار الـ50 عاماً المقبلة، ويعزّز مكانة إمارة دبي مركزاً ثقافياً رائداً على صعيد المنطقة والعالم.

ويمكن لجمهور «مكتبة محمد بن راشد» الاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات حول برنامج ورش العمل والندوات والفعاليات المقامة على مدار العام والتسجيل فيها وحضورها مجاناً، من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني mbrl.ae، ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمكتبة.