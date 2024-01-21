الأمير هاري يستسلم و«يُسقِط القضية» ضد الدار الناشرة لـ«دايلي مايل»

أسقط الأمير هاري دعوى تشهير رفعها ضد دار نشر كان يقاضيها بسبب مقال يتعلق بحماية الشرطة له أثناء زيارته للمملكة المتحدة، على ما أعلنت صحيفة «ميل أون صنداي» البريطانية، أمس.

وقد اتهم المقال الذي نُشر في فبراير 2022، زوراً بحسب وكلاء الدفاع، هاري المقيم في الولايات المتحدة، بـ«الكذب»، و«محاولة الحفاظ على سرية» استئناف تقدم به ضد الحكومة لمحاولة الحصول على حماية الشرطة خلال زياراته إلى المملكة المتحدة.

وقدّم النجل الأصغر للملك تشارلز الثالث، الذي رفع الكثير من الدعاوى القضائية ضد صحف شعبية، طلباً من شأنه أن يسمح له بتسوية هذه القضية من دون اللجوء إلى المحاكم، لكن القضاء رفض الطلب في ديسمبر، كما اضطر إلى دفع 48 ألف جنيه إسترليني (60 ألف دولار) لناشر الصحيفة.

وفي مواجهة احتمال المحاكمة «اعترف دوق ساسكس بهزيمته» في اليوم الذي اضطر فيه محاموه إلى تقديم وثائق جديدة إلى المحاكم، وفق ما ورد الجمعة في مقال نشرته صحيفة أخرى تابعة للمجموعة عينها هي «دايلي مايل».

وأضافت الصحيفة «بدلاً من ذلك، استسلم هاري وأبلغ محاموه المحكمة العليا» بأنه «سيسقط القضية».