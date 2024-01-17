«الشارقة للسيارات القديمة» يطلق جائزة لأجمل المركبات

أطلق نادي الشارقة للسيارات القديمة، جائزة مهرجان الشارقة للسيارات القديمة، ضمن فعالياته التي تنطلق في الفترة من الثاني حتى الرابع من فبراير المقبل، تحت شعار «أكثر من مجرد سيارات»، بمشاركة أكثر من 150 سيارة ودراجة نارية قديمة.

وتتضمن الجائزة أربع فئات رئيسة: «أقدم سيارة مشاركة»، و«أقدم دراجة نارية مشاركة»، و«أفضل سيارة مجددة لحالة المصنع»، و«أجمل سيارة من اختيار الجمهور». وسيتم تقييم المركبات من قبل لجنة متخصصة تضم خبراء في السيارات القديمة، وسيعلن عن المركبات الفائزة في حفل ختام المهرجان.

وتتنوع فئات الجائزة للسيارات القديمة لتشمل مختلف الأنواع والأعوام، وتشترط الجائزة على المشاركين الالتزام بمعايير محددة، لضمان جودة وأصالة المركبات.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة، الدكتور علي أحمد أبوالزود، أن الجائزة تمثل فرصة فريدة لمقتني السيارات القديمة لإظهار جمال وتاريخ وفن صناعة هذه المركبات النادرة والثمينة، كما تعد منصة لتبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة بين الهواة والمتخصصين في هذا المجال، ونشر ثقافة حفظ هذا التراث الصناعي العالمي بين الأجيال. وقال: «تتميز الجائزة بتنوع وتميز فئاتها، والتي تعكس مختلف أذواق مقتني السيارات القديمة، إذ تستضيف نماذج من سيارات كلاسيكية تحمل طابع الأناقة والفخامة، وأخرى تحمل ميزات العملية والمتانة، إلى جانب دراجات نارية تمثل هواية مفضلة للشباب، والمركبات التي حافظت على أصالتها ونقائها من دون تغيير أو تعديل. كما نشارك الجمهور رأيه واختياره للسيارة التي تلفت انتباهه».