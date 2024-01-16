فاز بجائزة أدبية عن رواية كتبها له الذكاء الاصطناعي

عندما شرع أحد الأساتذة في جامعة تسينغهوا في بكين في كتابة رواية خيال علمي عن الروبوتات الخارقة وتلك الشبيهة بالبشر، لجأ إلى الذكاء الاصطناعي للحصول على الإلهام.

وانتهى الأمر بالذكاء الاصطناعي إلى إنتاج كتابه بالكامل، والذي حصل بعد ذلك على جائزة الشرف الوطنية للخيال العلمي.

وكتب شين يانغ، الأستاذ في كلية الصحافة والاتصالات، الرواية باللغة الصينية وأطلق عليها عنوان "أرض الذكريات"، لتكون من بين الفائزين في مسابقة الخيال العلمي الشعبية للشباب في جيانغسو، وفق ما ذكرت "جينان تايمز"، وهي صحيفة في مقاطعة شاندونغ.

وصاغ شين قصة الخيال العلمي من مسودة مكونة من 43000 حرف تم إنشاؤها في ثلاث ساعات فقط مع 66 مطالبة. وتعتمد فكرة القصة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على وجود أرض خيالية تدعى "أرض الذكريات" هو بمثابة عالم محظور على البشر، والذين بمجرد دخولها يفقدون ذكرياتهم نهائيا ويصبحون محاصرين فيها بشكل أبدي.

وبطل القصة مستكشفة تدعى لي تشاو فقدت جميع ذكريات عائلتها عن طريق الخطأ أثناء إحدى التجارب، وتأمل في استعادتها في أرض الذكريات الخيالية.

وجرى تقديم الرواية للمسابقة التي أقامتها رابطة كتاب العلوم في جيانغسو، وفي حفل توزيع الجوائز في أكتوبر، فازت بالجائزة الثانية، من بين 17 قصة أخرى، مما يعني أنها حصلت على أصوات ثلاثة من الحكام الستة. ومن بين القضاة، تم إخطار واحد فقط بأن شين استخدم الذكاء الاصطناعي في عمله، وفقًا للتقرير. لكن أحد المحكمين الآخرين، أدرك الخدعة وقال إنه لم يصوت لصالح الطلب لأنه لم يكن على مستوى المعايير و"يفتقر إلى العاطفة". "

وطلب شين من الذكاء الاصطناعي: «الكتابة بأسلوب الأدب الكافكاوي»، في إشارة إلى أسلوب الكتابة المميز للروائي البوهيمي فرانز كافكا، والذي يتضمن تصوير مواقف مرعبة بنبرة موضوعية، وقال: "هذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها الكتابة بالذكاء الاصطناعي بجائزة أدبية في تاريخ الأدب والذكاء الاصطناعي"، مضيفًا أن عملية إنشاء الرواية ستكون مفصلة ومعلنة "لأي شخص يرغب في تعلم كيفية الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي".

ووفقا للتقرير الذي نشره موقع "SCMP" قالت فو روتشو، مديرة قسم التحرير في دار نشر الأدب الشعبي، إنه ليس من السهل التعرف على أن مقالة شين تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وأضافت : "إن كتاب الخيال العلمي غالبًا ما يهتمون بالإبداع ووصف المشهد أكثر من اللغة". معتبرة أن " هذه الرواية جيدة التنفيذ ومتسقة منطقيًا."

وقالت" إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل تهديدًا لكتاب روايات التشويق والخيال العلمي، وحذرت مما تعتقد أنه من المحتمل أن يكون ضررًا لا يمكن إصلاحه للغة الأدبية بسبب كتابة الذكاء الاصطناعي."