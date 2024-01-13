«الميلس» منبر لتعزيز القيم والهوية الإماراتية

تعتبر المجالس مظهراً من مظاهر التواصل والتكافل والضيافة، والكرم عند أبناء دولة الإمارات، وعند كثير من شعوب المنطقة، وتلعب دوراً مهماً في غرس القيم الاجتماعية والعادات والتقاليد في المجتمعات.

ويعتبر «المجلس» عنصراً مهماً من عناصر الثقافة والتراث في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، لذا فقد تمكنت هذه الدول من إدراجه في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي في «اليونسكو»، من خلال ملف دولي مشترك تقدمت به، وأصبح منذ ديسمبر 2015 جزءاً من التراث الإنساني للشعوب.

وتنتشر المجالس في العديد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعرف بأسماء مختلفة، ففي دولة الكويت تسمى «الديوانية»، وفي السعودية تعرف بـ«المجلس»، وفي الإمارات يطلق عليه «الميلس» بقلب الجيم ياء في اللهجة الإماراتية.

ويصطحب الآباء أبناءهم إلى المجالس، حيث يكتسب الأبناء إضافة إلى العادات والتقاليد، الكثير من المعرفة والعلم من خلال الأحاديث التي يتم تداولها في مختلف المجالات مثل التربية، والاقتصاد، والشعر، والثقافة، والتراث وغيرها من الموضوعات، لذا تعتبر المجالس منبراً ومدرسة تسهم في بناء وتعزيز الهوية الإماراتية.

وقال الحظ مصبح الكويتي، الباحث في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، إن المجالس حظيت باهتمام أبناء الإمارات منذ زمن بعيد، لمكانتها في تحقيق التواصل بين أبناء المجتمع، وقد حرص أصحابها على الاهتمام ببنائها وزخرفتها وتأثيثها، وإعطائها مكاناً مميزاً من القصر أو المنزل، إذ يبنى المجلس بمدخل مستقل عن بقية أجزاء البيت، وانعكست البيئة الإماراتية ومواردها الطبيعية على بناء المجلس وتجهيزه.

وأوضح أن المجلس قد يكون عبارة عن بيت من الشَّعر، قرب بيت شيخ القبيلة أو في منتصف الحي (الفريج)، أو خيم البدو، وقد يكون في أبسط حالاته عبارة عن حظيرة محاطة من ثلاث جهات بأغصان أشجار السمر والغاف وغيرها، لتقيه الرياح والرمال، كما قد يكون المجلس في ظل إحدى أشجار الغاف الكبيرة المتميزة بظلها الوارف والتي يلجأ إليها الناس وقت «القائلة»، أي بعد الظهر.

وأشار إلى أن المجالس في الإمارات تصنف إلى أقسام متعددة تبعاً للبيئة التي توجد فيها، حيث تبنى مجالس أهل الساحل من الجص والطين، أو العريش، أو على شكل مظلة، وقد يكون المركب «المحمل» هو مجلس الغواصين بعد أن يفرغوا من عمليات الغوص، وفي هذا النوع ينصب الحديث على أنواع السفن، وعمليات الصيد أو الغوص، ومشاقها وعمليات البيع، وتجارة اللؤلؤ، وغيرها من الموضوعات.

ولفت إلى أن مجالس أهل البادية تتكون من نوعين: مجالس تقام في العراء يسميها البدو «الحظائر»، حيث يجلسون في الهواء الطلق حول النار ودلال القهوة، ومجالس بيت الشعر، التي تقام في خيمة مصنوعة من الشعر.

وذكر الكويتي أن المهن التي مارسها سكان الإمارات انعكست على مجالسهم، وعلى نوعية الأحاديث التي تدور فيها، فكانت هناك مجالس خاصة بالشيوخ، وأخرى بتجار اللؤلؤ (الطواويش)، ومجالس للصيادين، وأخرى للمهتمين بالقنص، كما ظهرت مجالس خاصة بالعاملين في مجال الفنون الشعبية، ومجالس للشعر.

وقال إنه كانت هناك مجالس للقضاء، وتخصصت في القضايا الشرعية والمسائل التي يتم تحويلها من مجالس الشيوخ والتجار للقضاة.

وأوضح الباحث في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أنه في دولة الإمارات درجت العادة أن تكون هناك مجالس خاصة للشيوخ، يجتمع فيها أفراد المجتمع لعرض قضاياهم، ومناقشة شؤون حياتهم، وتناقل الأخبار، وتسمى بـ«البرزة»، فيقال إن الشيخ بارز إذا كان جالساً في برزته، وقد تكون داخل القصر أو خارجه.

الحظ مصبح الكويتي: المجالس حظيت باهتمام أبناء الإمارات منذ زمن بعيد، لمكانتها في تحقيق التواصل بين أبناء المجتمع.