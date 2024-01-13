قصة مصوّرة .. «الإمارات في معجم العين» بضيافة مكتبة محمد بن راشد

تستضيف مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، معرض صور «الإمارات في معجم العين» للمصور البحريني عبدالله الخان، الذي وثق بعدسته الكثير من مفردات الحياة في دولة الإمارات منذ عام 1963، وذلك خلال الفترة من 9 وحتى 31 يناير الجاري.

ويضم المعرض 43 صورة نادرة من تاريخ دولة الإمارات، استعرض الفنان فيها الحياة والمناطق العامة وتفاصيل مختلفة للطرق والجسور وغيرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى توثيقه نشاطات الشيوخ والحكام والمسؤولين، وتُعد صورته، التي تعود لعام 1966، للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - من أبرز صور المعرض، والتي اعتُمدت في ما بعد صورة رسمية للحاكم. وتعكس استضافة مكتبة محمد بن راشد للمعرض التزامها الراسخ وتقديرها للشراكة التي تجمعها بمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وحرصها على إثراء الثقافة والفن من خلال توفير نافذة متفردة تطل على تاريخ وتراث دولة الإمارات، لتشكل بذلك مركزاً حيوياً للتعلم والاكتشاف والتواصل الثقافي، ومصدر إلهام للزوّار من مختلف الأعمار والثقافات. ومن خلال هذه الفعاليات الفنية والثقافية، تبرز المكتبة كحلقة وصل بين الماضي والحاضر، حيث تسهم في تعميق الوعي بالتراث الغني والتاريخ العريق لدولة الإمارات، واستكشاف مراحل تطورها، وتعزيز الهوية الوطنية والتاريخية.