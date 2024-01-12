خديجة حسين: «UAENation» ترجمت مبادرات حكومة الإمارات بأكثر من 173 مليون مشاهدة خلال عامين

استعرضت المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، خديجة حسين، قصصاً عدة من تجربتها في الاتصال الحكومي، ومحطات مهمة شهدتها خلال مراحل عملها، وكانت مقدمات طبيعية لتغيير شامل في أساليب العمل، متوقفة عند خروج الاتصال التقليدي تدريجياً من المشهد، لصالح اتصال حكومي استراتيجي بدأ يتداول مفردات جديدة مثل «تفاعل، ردود، دراسة نبرة تعليقات الجمهور، وقياس الرضا...»، والانتقال إلى استراتيجية كاملة للاتصال عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونوهت خديجة حسين، إلى الأثر الكبير الذي أحدثه إطلاق منصة UAENation لتغطية الحدث الإماراتي، وإيصاله بأصوات ووجوه إماراتية إلى مجتمع الإمارات، محققة 173.2 مليون مشاهدة خلال عامين.

جاء ذلك، خلال جلسة لها بعنوان «الاتصال الحكومي في عصر الإعلام الجديد» في اليوم الثاني والأخير من فعاليات النسخة الثانية من قمة المليار متابع التي استضافتها دبي، تحت شعار «لنتواصل» ونظمتها «أكاديمية الإعلام الجديد».

وأكدت خلال الجلسة، أن الإعلام الجديد أحدث تحولات فارقة في بنية الاتصال الحكومي، وغير مفاهيم عدة سادت لعقود طويلة، في المحتوى والأدوات وشكل الخطاب، والسرعة والتوقيت وطريقة التأثير في الفئات المستهدفة، كما فرض على الاتصال الحكومي دخول منافسة على مدار الساعة مع عشرات المنصات الإخبارية التي يزداد عددها على طريقة المتواليات الحسابية، مستفيدة من الإمكانات الهائلة التي تتيحها مواقع التواصل الاجتماعي، واتساع طيف الشرائح التي تفضل الحصول على خلاصات الحدث أو الخبر عبر شاشات الهواتف بأسرع الطرق وأبسطها.

واعتبرت خديجة حسين، أن الواقع الجديد المتمثل في سرعة انتقال الأخبار بشكل لحظي، جعل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خياراً لابد منه لفرق إعداد الأخبار في المؤسسات، فأصبح المحتوى أكثر تنافسية، لتركيزه على عناصر المباشرة والبساطة والجاذبية، ما انعكس إيجابياً على فعالية الاتصال الحكومي.