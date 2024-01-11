كشف سر عدم تضرر هاتف "آيفون" سقط من طائرة على ارتفاع 16 ألف قدم

كشف أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، عن عثوره على هاتف "آيفون" على الأرض في بورتلاند بولاية أوريغون، وهو بحالة جيدة رغم سقوطه من طائرة على ارتفاع أكثر من 16 ألف قدم (4876 مترًا)

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الهاتف سقط بعد انفجار باب لمخرج طوارئ في طائرة ركاب تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" خلال تحليقها، مما أجبرها على الهبوط اضطراريا في أوريغون، الجمعة.

وأشار الباحث في معهد الفيزياء الفلكية بجامعة أوسلو، دنكان واتس، لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إلى أن بقاء الهاتف سليما ربما إجابته الأساسية هي "مقاومة الهواء".

حينما يسقط أي جسم نحو الأرض سيصل إلى نقطة السرعة النهائية أو القصوى، والتي فيها لا يمكن لقوة الجاذبية أن تزيد من سرعته بعدها بسبب مقاومة الهواء، بحسب الصحيفة.

وأضاف: "لو سقط الهاتف وشاشته مواجهة للأرض، سيكون هناك انجذاب قوي للأسفل، لكن لو سقط بشكل مستقيم ستتراجع هذه القوة".وأوضح أنه كلما كان جهاز "آيفون" أكبر حجما كلما انخفضت سرعته النهائية، وتكون في المتوسط 50 ميلا في الساعة، وأن السرعة القصوى هي حوالي 100 ميل في الساعة "وهو ما لن يحدث إلا لو كانت شاشة الهاتف مواجهة للأرض".

كما لفت إلى أن الهاتف كان سيتضرر بالتأكيد لو سقط على حجارة أو رصيف، لكن العشب لعب دورا في تخفيف أثر السقوط.