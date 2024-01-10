«نغمات دبي».. حفلات بالمجان في الهواء الطلق

يحفل مهرجان دبي للتسوّق بكثير من العروض الموسيقية في مختلف أرجاء المدينة، وتُعدّ «نغمات دبي» من أبرز فعاليات المهرجان، إذ تمثل منصّة للفنانين المحليين والإقليميين يقدمون خلالها عروضاً حيّة مجانية لإسعاد الجمهور بأصواتهم وعزف أنواع مختلفة من الموسيقى.

ويمكن للجمهور الاستمتاع بتلك العروض المجانية في الهواء الطلق، التي يقدمها 66 مطرباً وموسيقياً في 16 وجهة مختلفة بأنحاء المدينة.

وتستعد الفنانة السعودية لولوة الشريف، لتقديم أول عرض لها لموسيقى (الجاز) في دبي. وقالت: «أتطلع لأكون جزءاً من هذا الحدث الكبير، وأن أشارك مع مواهب فنية رائعة هنا في دبي. ومن الرائع أن أقف أمام جمهور من جميع أنحاء العالم، في تجربة ملهمة ضمن (نغمات دبي) مع فنانين آخرين».

من جهتها، أعربت مطربة (السول)، ميراندا فيا، عن سعادتها بالمشاركة، مضيفة: «من خلال مشاركتي أشعر وكأنني فزت بالجائزة الكبرى، إذ تتوافر لي فرصة عرض أسلوبي مع مواهب أخرى، وتعزيز التواصل مع المجتمع من خلال تجربة موسيقية مشتركة».

ويقدم فنان (الهيب هوب) اليمني المقيم في دبي «ناينتين»، مزيجاً متنوّعاً من الموسيقى الهادئة و(الهيب هوب) و(الأفرو راب) و(الدريل) في مجموعة من العروض في «سيتي سنتر ديرة» و«دبي بايك».

ومن العروض التي تنتظر زوّار مهرجان دبي للتسوّق، ضمن «نغمات دبي»، عرض فرقة المارياتشي المكسيكية «مارياتشي كويتزا». وقال المغني موريتسيو سيرفانتيس: «بالنسبة لوجودي في دبي سعادة في حد ذاته، وشرف لي أن أعرض لمحة من ثقافتنا في عدد من أهم الوجهات في المدينة».