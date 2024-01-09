15 خطاباً ترسم خريطة طريق صناعة المحتوى المبتكر

تنظم «قمة المليار متابع» في نسختها الثانية، التي تنظم على مدار اليومين المقبلين في «أبراج الإمارات» و«متحف المستقبل» بدبي، 15 خطاباً ملهماً وحديثاً تفاعلياً يقدمها نخبة من الرؤساء التنفيذيين والخبراء، من أبرزهم توم بيليو، وڤيشين لاخياني، ويوسف عمر، وجيرمان جارمينديا، وأحمد أبوالرب، الذين يشاركون 7000 شخص، من ضمنهم 3000 من صنّاع المحتوى، بخبراتهم في مجالاتهم المتخصصة.

وتنطلق الخطابات في اليوم الأول في قاعة «الصنّاع»، إذ يقدم يوسف عمر، المراسل الصحافي الذي أصبح أيقونة للسرد القصصي البصري، ويحظى بأكثر من سبعة ملايين متابع وأكثر من مليار مشاهدة سنوياً، خطاباً بعنوان «أنت لست مستعداً لمستقبل المحتوى!».

وفي قاعة «متحف المستقبل»، يكشف أحمد أبوالرب، أحد أكبر مشاهير «يوتيوب»، عن «أسرار تصميم غلاف جذاب للفيديوهات».

وخلال الحديث التفاعلي «اختر جمهورك أو أعلن إفلاسك»، يقدم جاك أبلبي، الخبير في صناعة المحتوى والتسويق الرقمي ومنشئ نشرة «Future Social»، مجموعة من الأسرار والاستراتيجيات التي تعزز مكانة صانع المحتوى.

وفي خطاب «لماذا دبي؟»، يستعرض نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي سعيد القرقاوي، جاذبية دبي والتطورات الهائلة التي تشهدها الإمارة، والفرص التي تقدمها لرجال الأعمال والشركات الناشئة وصنّاع المحتوى، والإمكانات الكبيرة للنجاح فيها.

وتتضمن القمة خطابات تركز على الدور الحكومي، منها خطاب «تعزيز التفاعل الحكومي في زمن التواصل الاجتماعي»، تلقيه المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات خديجة حسين.

فيما تنطلق أولى خطابات اليوم الثاني في قاعة «الصنّاع»، تحت عنوان «تحقيق 10 ملايين دولار من 3 ملايين متابع»، يقدِّمها فيشين لاخياني، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«Mindvalley».

ويشارك توم بيليو، الشريك المؤسس لـ«Quest Nutrition» ومقدم برنامج «Impact Theory»، خلال خطابه بعنوان «عقلك يصنع المحتوى - حافظ عليه»، رؤاه حول كيفية خلق ذهنية الفوز والقدرة على تحقيق النجاح والاستدامة في عالم صناعة المحتوى، من مرحلة تطوير الأفكار إلى مرحلة تحقيق الدخل.

وبعنوان «كيف تحقق حجم أعمال يتخطى 50 مليون دولار عبر يوتيوب»، يقدم ريان هاشمي، مدير استراتيجيات «Jubilee Media»، والخبير في صناعة محتوى الفيديو الناجح والمربح، رؤاه لتحقيق الدخل من المحتوى المرئي والفيديوهات.

ويقدم جيرمان جارمينديا خلال خطابه «لماذا أغلقت قناتي التي تحظت بـ45 مليون مشترك؟»، تجربته الجريئة.

وتشهد قاعة «متحف المستقبل» خطاباً بعنوان «تحدَّ قدراتك»، تقدِّمه ماريا كونسيساو، أول برتغالية تصعد إلى أعلى قمة في العالم، وتزور القطبين، وتحطِّم 10 أرقام عالمية في أصعب التحديات البدنية.

• سعيد القرقاوي يضيء على الفرص التي تقدمها دبي لرجال الأعمال والشركات الناشئة وصنّاع المحتوى.