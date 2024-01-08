تونس..كحول محلية الصنع تودي بحياة 5 أشخاص وتسمم أكثر من 43 شخصاً

تسببت مشروبات كحولية مصنوعة محلياً في تونس بوفاة 5 أشخاص وتدهور الحالة الصحيّة لثلاثة آخرين أصيبوا بحالات تسمم في ولاية مدنين.

كما تسبّب هذه الحادثة في إصابة أكثر من 43 شخصاً بحالات بتسمم متفاوتة الخطورة.

وبحسب ما نقلته صحيفة الشروق التونسية عن مصدر في مستشفى سيدي مخلوف في مدنين، قوله إن إصابات جديدة تتوافد كل نصف ساعة، منها من يقبل التسجيل والإفصاح عن هويته ومنها من يرفض، رغم أن الحالات أغلبها حرجة وتحمل أعراض آلام شديدة في المعدة والحلق وهبوط في السكري والدم مع اضطراب البصر.

تترواح أعمار أغلب الحالات ما بين 20 و40 سنة، وقد تناولوا هذه الكحول من نفس المزوّد الذي أعدّها بنفسه واستعمل فيها مواد مختلفة بحسب ما ذكره المصدر.

من جانبه أكّد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في مدنين فتحي البكوش في تصريح لراديو "موزاييك إف أم" إلقاء القبض على المتهم الرئيسي بتزويد هؤلاء الأشخاص بمواد كحولية محلية الصنع، أدت إلى تسممهم ووفاة 5 منهم حتى الآن، مشيراً إلى أن البحث جارٍ للكشف عن بقية المتورطين.