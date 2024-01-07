«قمة المليار متابع 2024» تطلق تطبيقاً ذكياً لتعزيز تجربة زوّارها

أعلنت «قمة المليار متابع 2024»، أكبر قمة مخصصة لصنّاع المحتوى وروّاد الأعمال في العالم، عن إطلاق تطبيقها الذكي للهواتف المتحركة، الذي تم تصميمه لتعزيز تجربة الحضور والانتقال بها إلى آفاق جديدة.

ويسهم التطبيق، المتوافر على متجري «آبل ستور» و«غوغل بلاي»، في تسهيل التواصل وإدارة برنامج الحضور والمشاركة، وتمكين المستخدمين من تنظيم محطات رحلتهم إلى عالم صناعة المحتوى ضمن فعاليات القمة وأنشطتها المتكاملة، التي تنظمها «أكاديمية الإعلام الجديد» يومي 10 و11 يناير الجاري في «أبراج الإمارات» و«متحف المستقبل» بدبي.

أحدث التكنولوجيا

ويستخدم تطبيق القمة أحدث أنواع التكنولوجيا المتطوّرة المدعمة بالذكاء الاصطناعي من خلال خوارزميات فائقة التطور لتسهيل تواصل الحضور والرعاة مع ذوي الاهتمامات والتخصصات المهنية والمهارات المشتركة، وتقدم منصة التطبيق الفرصة لعقد اجتماعات فردية افتراضية تُنظّم عن بُعد، موفرة فرصاً غنية للتواصل والتعارف.

كما يمكّن التطبيق الشامل المستخدمين من تخصيص برنامج الزائر بحسب تفضيلاته للجلسات والورش التي يرغب في حضورها، وتفعيل الإشعارات لتنظيم الأنشطة واللقاءات التي يرغب في المشاركة بها خلال القمة التي تُقام على مدى يومين، إلى جانب ميزة الرسائل الخاصة التي تسهّل التواصل المباشر، إضافة إلى تخصيص تجربة المستخدمين بناء على نوع التذكرة.

إدارة البرنامج

ويوفر التطبيق واجهة مخصصة لبرنامج القمة مع خيارات البحث والفلترة بما يسمح للحضور بإدارة برنامج مشاركتهم بسهولة وفاعلية، في حين تتيح مزامنة التقويم دمج تطبيقات التقويم المختلفة مثل تقويمي غوغل وآبل، كما يقدم قصصاً ومقالات تشمل أبرز اللحظات والمعلومات المعلن عنها، لتضمن حصول الحضور على المحتوى المتخصص من القمة ومن الشركاء والرعاة.

تمكين الرعاة

ويستفيد شركاء ورعاة القمة في دورتها لهذا العام من «الأجنحة الافتراضية» التي تُشكل مساحات شاملة ومتكاملة تحتوي على العديد من المزايا التفاعلية كالاستبيانات واستطلاعات الرأي، فضلاً عن خدمة الدردشات المباشرة التي تعزز التفاعل المباشر، وخدمة «اللقاء في الجناح» التي تسمح للشركاء والرعاة بتخصيص التفاعل مع الحضور وتزويدهم بالمعلومات والفرص التي يوفرونها، في حين تسهّل خاصية «تأكيد الحجز» حضور الجلسة وقدرتها الاستيعابية لضمان تجربة متخصصة ومريحة لجميع المشاركين في القمة.

ومن خلال «تطبيق قمة المليار متابع»، يتطلع حضور القمة إلى تجربة تفاعلية متخصصة تعزز من قيمة وإنتاجية الحدث، ويمكن تنزيل التطبيق لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من القمة.

• التطبيق يسهم في تسهيل التواصل وإدارة برنامج الحضور والمشاركة.

• تمكين المستخدمين من تنظيم محطات رحلتهم إلى عالم صناعة المحتوى ضمن فعاليات القمة وأنشطتها المتكاملة.

• شركاء ورعاة القمة يستفيدون من «الأجنحة الافتراضية» التي تُشكل مساحات شاملة تحتوي على العديد من المزايا التفاعلية.