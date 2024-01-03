في اليابان.. مقهى للسلبيين فقط!

يشتهر مقهى Mori Ouchi، وهو مقهى يقع في منطقة "شيموكيتازاوا" الهادئة في طوكيو، بكونه مكان مخصص للمتشائمين والسلبيين.

وبحسب مالك المقهى، فإن الأشخاص السلبيون تكون لهم سمعة سيئة ويطلب منهم باستمرار أن يكونوا أكثر إيجابية.



يصف مالك المطعم نفسه بأنه شخص كئيب، وقد قرر افتتاح هذا المقهى للزبائن الذين يشاركونه المزاج السلبي قبل ثلاث سنوات فقط، خلال جائحة كوفيد-19.



فقد شعر دائمًا أن الأشخاص السلبيين أكثر حساسية ويتعرضون للأذى بسهولة أكثر من الآخرين، لذلك أنشأ مساحة مخصصة لهم حصريًا.

يتميز مقهى Mori Ouchi بديكور ريفي بناه المالك بنفسه، ولا يبدو حقًا مكانًا للأشخاص المتشائمين، ولكنه يحتوي على غرف خاصة حيث يمكن للمستفيدين أن يكونوا على طبيعتهم دون القلق بشأن أمزجة الآخرين.



أما الشيء المفعم بالسلبية في هذا المقهى، هو قائمة الطعام، التي تحمل أسماء طويلة وغريبة للأطعمة، مثل:

"بالأمس، دفنت دمية "كوكيشي" الملعونة في أعماق الغابة الجبلية، ولكن عندما استيقظت هذا الصباح كانت موجودة مرة أخرى على الرف"



"في عيد ميلادي، أرسلت لي أمي بطيخة من الريف، ولم أجرؤ على إخبارها أنني لم أعد أحب البطيخ كثيراً."

وفقًا للمالك، فإن معظم الكوكتيلات المقدمة في Mori Ouchi مصنوعة من مكونات ذات ألوان صارخة ومذاق لاذع، ينتهي خلطها معاً بلون مثير للاشمئزاز وطعم مخيب للآمال.