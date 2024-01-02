جديد القرية العالمية: عروض مبهرة خلال الشهر الجاري

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن أحدث عروضها الترفيهية العالمية التي ستحتضنها خلال يناير الجاري، بانضمام فرقة «فيوجن جابان» التي ستبهر الضيوف اعتباراً من السبت المقبل وحتى الثاني من فبراير باستعراضاتها الساحرة على أنغام موسيقى الهيب هوب على خشبة المسرح الرئيسي في القرية العالمية.

وتتألف فرقة «فيوجن جابان» من مجموعتين هما «فابيولس سسترز» و«كيوشو دانجي» الشهريتين بأدائهما المميز في العديد من المسارح والفعاليات العالمية، إذ ستقدمان عروضاً ساحرة تجمع بين حركات الهيب هوب والألعاب البهلوانية على أنغام الموسيقى التي أبهرت جمهوراً في أنحاء العالم.

وضمن مشاركاتها العالمية، وصلت مجموعة «فابيولس سسترز» لنهائيات الموسم الثاني من مسابقة «وورلد أوف دانس»، والتي حققت فيها انتصارات متوالية ضمن منافساتها في فئة الشباب في عامي 2016 و2017، إذ حصدت لقب بطولة العالم، فيما بلغت نصف نهائي منافسات برنامج المواهب الآسيوي وبرنامج المواهب البريطاني، وحظيت بإشادات كبيرة لأدائها المميز والرقم القياسي في عدد النقاط التي حققتها خلال المنافسات.

كما تنضم مجموعة «كيوشو دانجي» الشهيرة بأدائها الحماسي، وهي الفرقة التي حصدت ضمن مشاركتها في «وورلد أوف دانس» 2015 التي عُرفت خلالها باسم «كيوشودانجي شينسنجومي»، جائزة فئة الشباب ضمن منافسات المسابقة، فضلاً عن حصولها على العديد من الجوائز المحلية في اليابان، بما فيها منافسات «اول جابان سوبر كيدز» و«كلاش أوف سنيكرز» و«جابان دانس ديلايت» و«دانس ألايف جابان».