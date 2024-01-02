دبي في ليلتها المنتظرة.. لؤلؤة من كل الزوايا

كما اللؤلؤة المشعة من كل الزوايا، توهجت دبي بالأضواء والألوان المبهجة والتفاؤل والأمل في أمسيتها المنتظرة من العام إلى العام، إذ رحّبت - وعيون الملايين من الشرق والغرب عليها - بالعام الميلادي الجديد، راسمة السعادة على الوجوه من كل أرجائها، لتتعدد محطات الفرح في تمام منتصف ليلة رأس السنة، وتمتد من أعلى نقطة، حيث برج خليفة، وليس بعيداً عنه برواز دبي، مروراً ببرج العرب ومنتجع أتلانتس على ساحل الخليج، وليس انتهاء بالقرية العالمية، والعديد من المواقع والمعالم، لتتلون سماء المدينة بالتشكيلات المبهرة والألعاب النارية، احتفالاً بالساعات الأولى من 2024، لتكتب دبي معايدة بحروف من نور وأمل، توثقها عدسات العالم.