مقهى للمتشائمين والسلبيين فقط.. صاحبه: أنا شخص كئيب

حدد مقهى موري أوتشي، الذي يقع في منطقة شيموكيتازاوا الهادئة في العاصمة اليابانية طوكيو، نمط زبائنه الذي يريد تقديم خدماته لهم من الطعام والمشروبات، بالمتشائمين والأشخاص ذوي العقلية السلبية بشكل عام فقط.

وتقوم فكرة المطعم على أنه يحق للسلبيين الحصول على مساحتهم الخاصة بعيداً عن حكم الناس عليهم بطريقة سيئة.

ووصف مؤسس المقهى نفسه بأنه «شخص كئيب»، ولهذا السبب خطرت له فكرة احتواء ذوي التفكير المماثل في مكان منذ أكثر من عقد من الزمن، لكنه لم يقرر فتح المقهى إلا قبل ثلاث سنوات فقط، خلال جائحة كوفيد-19.

وشعر الرجل دائماً أن السلبيين أكثر حساسية ويتعرضون للأذى بسهولة أكثر من الآخرين، كما شرح لمحطة Sora News 24 المحلية؛ لذا أنشأ مساحة مخصصة لهم حصرياً.

وأضاف مالك المقهى «يقول الناس دائماً إن كونك إيجابياً أمر جيد وأن تكون سلبياً فهذا أمر سيئ، لكنني لا أعتقد ذلك». وتابع «أعتقد أن الكثير من السلبيين يميلون إلى التحفظ في سلوكهم، وهو شكل من أشكال اللطف، واعتقدت أنه سيكون من الجيد أن يكون هناك مكان للاسترخاء لهم».

ويتميز المقهى بديكور ريفي يميل لاستحضار الغابة بناه المالك بنفسه، ولا يبدو حقاً مكاناً للأشخاص المتشائمين، ولكنه يحتوي على غرف خاصة حيث يمكن للمستفيدين أن يكونوا على طبيعتهم دون القلق بشأن نظرات الآخرين.

ويعتبر الشيء الوحيد الذي يشير إلى السلبية هو قائمة الطلبات التي يقدمها المقهى، لاسيما المشروبات التي تتمتع بأسماء طويلة غريبة، فمن بينها ما يسمى «الشيء الجيد الوحيد في والدي هو أنه كان شخصاً جاداً، لكنه اختفى فجأة قبل 22 عاماً»، وثانٍ اسمه «بالأمس، دفنت دمية كوكيشي الملعونة في أعماق الغابة الجبلية، ولكن عندما استيقظت هذا الصباح كانت موجودة مرة أخرى على الرف الخاص بي»؛ وثالث «في عيد ميلادي، أرسلت لي أمي بطيخة من الريف، ولم أجرؤ على إخبارها أنني لم أعد أحب البطيخ كثيراً بعد الآن».

ووفقاً للمالك، فإن معظم المشروبات المقدمة في المكان مصنوعة من مكونات ملونة نابضة بالحياة؛ ما يؤدي في النهاية إلى ترك الزبائن يشعرون بخيبة أمل بسبب مذاقها القاسي واللون المثير للاشمئزاز عند مزجها.