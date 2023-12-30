مهرجان «دبي للتسوق».. عالم من الطرب والكوميديا والمرح

يقدم مهرجان دبي للتسوق في دورته الحالية التاسعة والعشرين أقوى العروض الحصرية لنخبة من الشخصيات الكوميدية وأفضل الممثلين الموهوبين وأكثر الشخصيات المشهورة حول العالم، حيث سيقدمون مجموعة رائعة من العروض الحيّة ضمن أجواء مليئة بالضحك والفرحة والدهشة خلال موسم الشتاء والأعياد في دبي.

ومع استمرار فعاليات مهرجان دبي للتسوق باستقطاب المزيد من سكان دبي وزوارها من مختلف الأعمار، فإنه ينتظرهم الكثير من الفعاليات المميزة في العديد من وجهات المدينة وتتضمن العروض الكوميدية وتجارب الموسيقى عبر الأجيال والأنشطة الترفيهية والعروض المسرحية ليعيشوا أروع اللحظات ويصنعوا أجمل الذكريات.

«نغمات دبي»

تعود أمسيات «نغمات دبي» مجدّداً لتقدّم مجموعة من العروض الموسيقية المباشرة التي تتيح لكم الاستمتاع بأجمل النغمات والألحان في مواقع متعددة في مختلف أنحاء المدينة، وسط أجواء الطقس اللطيفة، وسيكون موعدكم من 5 حتى 14 يناير مع عروض موسيقية مجانية مبهرة تستضيفها 10 مواقع مختلفة في جميع أنحاء المدينة، بما فيها ممشى الخوانيج، السيف، بوكس بارك، جزيرة بلوواترز، دبي فستيفال سيتي مول، لاست إكزت الخوانيج، ودي إكس بايك.

تجارب كوميدية

سيكون محبو الكوميديا على موعد مع تجربة فريدة في مهرجان دبي للتسوق، حيث يقدم الكوميدي البريطاني مايكل ماكنتاير، الفائز بجائزة البافتا، عرضه المباشر في كوكاكولا أرينا بعنوان «MACNIFICENT» يوم السبت 13 يناير 2024 ضمن أمسية لا تنسى مليئة بجرعات من المواقف المضحكة.

ودعا المهرجان زواره ليعيشوا أوقاتاً مليئة بالمرح والضحك في «مركز دبي التجاري العالمي»، حيث يؤدي «أوميد جليلي»، نجم الكوميديا الحائز على العديد من الجوائز عرضه المباشر في 7 يناير، والذي تُعتبر عروضه من أهم الأعمال الكوميدية، كونه يوازن بشكل رائع بين حس الفكاهة والمواقف الذكية والانتقادات الساخرة، وذلك بشهادة معجبيه في جميع أنحاء العالم. واشتهر «جليلي» بإطلالاته على المسرح كما على شاشات السينما والتلفزيون، وشارك في عدد من أفلام هوليوود، بما فيها ماما ميا 2، وبرنامج «وست أند» الشهير في لندن.

فرق موسيقية في سيتي ووك

تستضيف «سيتي ووك» عرض «موسيقى عبر الأجيال» الذي يستقطب أعداداً كبيرة من الزوار ويأخذهم في رحلة تسلط الضوء على موسيقى من عقود مختلفة، وسيتضمن العرض أغاني البوب الرائعة بعنوان «أداء مبهر، فرق، وإيقاعات»، وسيستمتع الزوار بإيقاعات وأغاني جاستن تيمبرليك، وبيونسيه، وسولجا بوي وحركاتهم التي لا تنسى، حيث يؤديها مجموعة من الراقصين المحترفين. كما سيُطرب الزوار مسامعهم بأصوات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لكل من داني عريضي، وإيريني، وتايلور، ودي جي كيزا، وذا آرك، حيث تتلاقى الموسيقى مع الحركات الاستعراضية ضمن عروض مبهرة تعيد الزوار بذكرياتهم إلى الوراء وتشعرهم بالحنين إلى الماضي.

عروض مبهرة

من العروض التي تستضيفها دبي أوبرا عرض استذكار أروع المعزوفات والمقطوعات الموسيقية من ألبوم «Tubular Bells» للموسيقار «مايك أولدفيلد» الذي أصدره قبل نصف قرن وتحديداً في العام 1973، وذلك يوم الجمعة 12 يناير 2024. وقد حقّق الألبوم شهرة عالمية واسعة، واحتل المرتبة الأولى «في قائمة بيلبورد 200» في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، وبيعت منه أكثر من مليوني نسخة في المملكة المتحدة، و15 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم. وتجمع هذه المقطوعات بين مجموعة من الآلات والأصوات التجريبية، حيث تم استخدامها لموسيقى شارة البداية لفيلم الرعب طارد الأرواح الشريرة الحائز على جائزة أوسكار، لذا سيكون الزوار على موعد مع أمسية موسيقية استثنائية بامتياز، ويُفضل حجز التذاكر من الآن.

أمسية باليه

يقدّم راقصا الباليه العالميان «إيكاترينا كريسانوفا» و«إيفان فاسيلييف»، نجمَيْ «مسرح البولشوي»، عرض الباليه الشهير «القرصان» في «دبي أوبرا»، حيث يرافقهما أكثر من 60 عازفاً، في 6 و8 يناير. ويتزامن هذا العرض المذهل مع عيد ميلاد «يوري غريغوروفيتش» السابع والتسعين، وهو مصمّم الرقصات الرائد لفرقة باليه «مسرح البولشوي». ويشتمل العرض على الحركات الراقصة المتقنة والأزياء المذهلة والموسيقى والمؤثرات الصوتية، لتنقلكم بانسيابية من مشهد إلى آخر، خلال عرضٍ فني لا مثيل له.

كما تستضيف «كوكا كولا أرينا» في 14 يناير ولليلة واحدة فقط، حفلاً موسيقياً يحييه أعضاء فرقة KPOP الشهيرة «تشانيول» و«شيومين» و«تشين».

حفل ختامي

الحفل الختامي لمهرجان دبي للتسوق سيكون مع مجموعة من النجوم العرب والعروض الحية، وعرض رقمي يبهر الأنظار، وأكبر عرض لطائرات الدرون منذ انطلاق المهرجان، والألعاب النارية، ومجسمات الإضاءة المذهلة، وعرض جوي من فريق الفرسان، بالإضافة إلى تجربة المأكولات المحلية المفضلة.

وفي انتظار عشاق الطرب أمسية لا تنسى لكل من الفنان الإماراتي حسين الجسمي والفنان المصري تامر حسني والفنانة الإماراتية بلقيس ليقدموا أجمل الأغاني على المسرح.

• 60 عازفاً يرافقون راقصَي باليه عالميَّين في عرض «القرصان» على مسرح «دبي أوبرا».

• 10 مواقع في جميع أنحاء المدينة تستضيف عروضاً موسيقية مجانية مبهرة.

• الكوميدي البريطاني مايكل ماكنتاير في كوكاكولا أرينا، ونجم الكوميديا أوميد جليلي في «مركز دبي التجاري العالمي».

السنافر يحتفلون بالعام 65

يستقبل سيتي سنتر مردف ضيوفه السنافر من 4 حتى 21 يناير 2024 في قرية السنافر، حيث تنتظر عشاقهم مفاجأة خاصة جداً وهي الاحتفال بذكرى مرور 65 عاماً على ظهور الشخصيات الكرتونية الزرقاء الصغيرة.

وسيقدم بابا سنفور مع سنفورة، وسنفور مفكر، وسنفور قوي، وسنفور رسّام، وسنفور أكول، وسنفور مزارع، والدكتور إدي منتاري تجربة عائلية مسرحية مليئة بالفرحة والدهشة. كما سيستمتع زوار قرية السنافر بتجربة تفاعلية وغامرة في تسع مناطق استثنائية، تتضمن منزل السنافر، ومنطقة العضلات، ومنطقة الجمال وغيرها.

ويمكن دخول قرية السنافر بسهولة بالحصول على رمز الدخول عند إنفاق 200 درهم أو أكثر لدى المتاجر المفضلة في سيتي سنتر مردف والتوجه إلى القرية وتقديم هذا الرمز. وسيكون عرض السنافر المسرحي والالتقاء بهم مجاناً ومتاحاً لجميع الزوار أثناء تواجدهم في مركز التسوق.