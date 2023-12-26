بطولة شمس للألعاب الإلكترونية.. تنافس وجوائز وتفاعل لافت

وصلت النسخة الثانية من بطولة شمس للألعاب الإلكترونية، أول من أمس، إلى محطتها الختامية، بعد ثلاثة أيام من المنافسات خلال البطولة التي تنظمها مدينة الشارقة للإعلام (شمس).

ولاقت البطولة تفاعلاً كبيراً لدى عشاق الألعاب الإلكترونية في دولة الإمارات عموماً، وفي إمارة الشارقة على وجه الخصوص.

وقال مدير مدينة الشارقة للإعلام، راشد عبدالله العوبد: إن «البطولة تهدف إلى تشجيع الألعاب الإلكترونية التي تجذب المواهب الواعدة، وتميزت بمشاركة روّاد أعمال من مستثمري المشروعات الصغيرة، الذين يتطلعون إلى الاستفادة من تسارع نمو صناعة الرياضات الإلكترونية».

وأضاف أنه تم تكريم الفائزين والمشاركين بالبطولة، لتحفيزهم وتشجيعهم على التنافس، وتحقيق مكانة متميزة لدولة الإمارات مركزاً إقليمياً سريع التطور للألعاب والرياضات الإلكترونية.

وشهدت البطولة سوقاً جاذبة بمشاركة أكثر من 60 من رواد الأعمال الصغيرة المتخصصة بالرسوم المتحركة اليابانية «فنون الأنمي» التي تُعبّر عن شخصيات نابضة بالحياة، إضافة إلى مسابقات وجوائز عدة على مسرح البطولة.

وتألّق لاعبون خلال البطولة التي شهدت توزيع جوائز، بلغ مجموعها 35 ألف درهم للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، علاوة على 5000 درهم للفائزين بالمراكز الأولى من المشاركين الذين أظهروا إبداعاتهم بمسابقة الأزياء التنكرية التي تقدم تجربة ثرية ومحببة لشخصيات الألعاب الإلكترونية.