سورية.. وفاة الموسيقار العالمي نوري إسكندر

نعت وزارة الثقافة السورية والمعهد العالي للموسيقا، اليوم الاثنين، الموسيقار العالمي نوري إسكندر عن عمر ناهز 85 عاماً.

ولد نوري إسكندر عام 1938 ودرس الموسيقا في صغره على يد الموسيقي الروسي ميشيل بوزيرنكو، وبعد نيله الشهادة الثانوية سافر إلى مصر ليحصل على ليسانس في التربية الموسيقية من القاهرة عام 1964 وعاد إلى حلب ليدرس الموسيقا.

وعمل الموسيقار إسكندر طوال مسيرته الفنية الغنية التي تجاوزت 60 عاماً على نقل التراث السوري الموسيقي الشفوي إلى لغة سمعية وحفظها من الاندثار، كما سعى إلى خلق حوار موسيقي فكري استمده من التراث السوري والعربي، وألف العديد من الأعمال المهمة كالأعمال التي أكد فيها على العلاقة بين الموسيقا الشرقية والغربية.

وعام 2002 قام بتأليف موسيقا المسرحية اليونانية "باخوسيات" ليروبيديس، وقدمها في عدة بلدان أوروبية.

وتعمل الفرقة السيمفونية الوطنية السورية باستمرار على تقديم أعمال الموسيقار الراحل نوري إسكندر في برامج أمسياتها المتنوعة كما تعد مؤلفاته مادة أكاديمية غنية تدرس لطلاب المعهد العالي للموسيقا بدمشق.