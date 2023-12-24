مهرجان الشيخ زايد: 5000 طائرة «درون» و100 ألف بالون طائر للاحتفال بالعام الجديد

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد 2023-2024، المقام حالياً بمنطقة الوثبة في أبوظبي، عن برنامج وقائمة الفعاليات والعروض الفلكلورية والفنية، للاحتفال برأس السنة الميلادية واستقبال العام الجديد 2024، في أجواء ثقافية ترفيهية عالمية ستشهد استقطاب ملايين الزوار من المواطنين والمقيمين والسائحين.

ويشهد مهرجان الشيخ زايد فعاليات جديدة واستثنائية للاحتفال بالعام الجديد في مقدمتها أضخم عرض للألعاب النارية سيستمر لأكثر من 60 دقيقة متواصلة، ليحطم ثلاثة أرقام قياسية جديدة في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية من حيث الكمية والوقت والشكل. وسيحظى زوار المهرجان لأول مرة بالمنطقة بفرصة لمشاهدة أكثر من 5000 طائرة «درون» في سماء الوثبة وهي ترسم لوحات فنية وتقدم عروضاً مبهرة في سماء المهرجان، والتي ستشهد تحطيم رقم قياسي جديد في موسوعة «غينيس»، كما سيحظى الزوار أيضاً بالاستمتاع بأضخم عرض لليزر، إضافة إلى العروض المميزة لنافورة الإمارات والأضواء المصاحبة على إيقاع الموسيقى. وسيعيش زوار المهرجان أجواء من المرح من خلال عروض إطلاق أكثر من 100 ألف بالون طائر في سماء المهرجان، لترسم ملامح البهجة والسعادة على أوجه الزائرين.