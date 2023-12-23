زبون طلب الحديث مع مدير المطعم ففاجأه الموظفون: "سوف تموت الليلة"

فوجىء زبون مطعم شهير للفطائر المحلاة برد الفعل العنيف لموظفي أحد الفروع حينما تم سحب مسدسات آلية عليه، بعدما طلب الحديث إلى مدير الفرع لتقديم شكوى.

وتم القبض على ثلاثة من موظفي المطعم في إل باسو، تكساس، بتهمة تهديد أحد العملاء بالمسدسات أثناء نزاع في موقع 9114 شارع داير. ووقع الحادث عندما سعى عميل وصديقته إلى طلب طعام، فواجها سلوكًا فظًا من أحد الموظفين، حصل بعده جدل طلب الزبون إثره التحدث مع المدير مما أدى إلى تصعيد الموقف، حتى قام الموظف مع اثنين من زملائه بسحب المسدسات وتوجيهها نحو الزبون وصديقته.

وبحسب ما ورد في موقع "إن شورت نيوز" تم تهديد العميل البالغ من العمر 41 عامًا بسلاح محشو، حيث قال له أحد الموظفين مهددا : "سوف تموت الليلة".

وتم لاحقا القبض على خيسوس دومينغيز (17 عامًا)، ولويس أرتورو دومينغيز (20 عامًا)، وإيليا ريتشارد جارسيا (19 عامًا)، ووجهت إليهم تهمة الاعتداء الجسيم بسلاح فتاك، وأصدر لكل منهم كفالة بقيمة 100 ألف دولار.

وردت شركة الفطائر المحلاة بالتأكيد على إنهاء خدمات الموظفين المتورطين، والتعبير عن أسفها للحادث.