كوريا: دعوى على الحكومة بسبب امتحان انتهى قبل موعده بـ 90 ثانية

رفعت مجموعة من الطلاب الكوريين الجنوبيين دعوى قضائية ضد الحكومة لأن امتحان القبول الجامعي الخاص بهم انتهى قبل 90 ثانية من الموعد المقرر.

ويطالب الطلاب بمبلغ 20 مليون وون (15400 دولار) لكل منهم تكلفة الدراسة لمدة عام لإعادة الامتحان ويؤكد محاميهم إن الخطأ أثر على بقية امتحانات الطلاب.

ويعتمد اختبار القبول الجامعي المعروف باسم سونيونج سيئ السمعة في البلاد، على ماراثون مدته ثماني ساعات مع أوراق متتالية في مواضيع متعددة، ويعتبر واحدًا من أصعب الاختبارات في العالم. ويتم اتخاذ عدد من الإجراءات لمساعدة الطلاب على التركيز خلال الحدث السنوي مثل إغلاق المجال الجوي للبلاد وتأخير فتح سوق الأوراق المالية. وقد صدرت نتائج امتحان هذا العام في 8 ديسمبر.

وتزعم الدعوى، التي رفعها يوم الثلاثاء ما لا يقل عن 39 طالبًا، أن الجرس دق في وقت مبكر في موقع اختبار في العاصمة سيول للغة الكورية - المادة الأولى في الامتحان.

ورغم أن بعض الطلاب احتجوا على الفور، لكنهم قالوا إن المشرفين تابعوا أخذ أوراقهم، وبعد أن أدرك المعلمون الخطأ قبل بدء الجلسة التالية، أعادوا الدقيقة ونصف الدقيقة خلال استراحة الغداء، لكن لم يكن بإمكانهم سوى وضع علامة على الأعمدة الفارغة المتبقية في أوراقهم ولم يُسمح لهم بتغيير أي إجابات موجودة.

وقال الطلاب إنهم كانوا منزعجين للغاية لدرجة أنهم لم يتمكنوا من التركيز على بقية الامتحان، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء. وبحسب ما ورد استسلم البعض وعادوا إلى منازلهم.

وقال محاميهم كيم وو سوك لوسائل الإعلام المحلية إن السلطات التعليمية لم تعتذر.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة KBS عن مسؤولين قالوا إن المشرف المسؤول عن مركز الاختبار المحدد أخطأ في قراءة الوقت.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها الطلاب دعوى قضائية بسبب قرع الجرس مبكرًا جدًا. ففي أبريل، منحت محكمة في سيول 7 ملايين وون (5250 دولارًا) للطلاب الذين زعموا أنهم حرموا من اجتياز امتحان سونيونج لعام 2021 لأن جرسهم رن قبل دقيقتين تقريبًا.

وفي عام 2012، حُكم على رجل في الصين بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لأنه دق الجرس قبل أربع دقائق و48 ثانية من موعد امتحان القبول في الكلية الوطنية في إحدى المدارس في مقاطعة هونان.