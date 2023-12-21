طلاب كوريون جنوبيون يقاضون الحكومة بعد إنهاء أحد اختباراتهم مبكراً «90 ثانية»

رفعت مجموعة من الطلاب الكوريين الجنوبيين دعوى قضائية ضد الحكومة لأن امتحان القبول الجامعي الخاص بهم انتهى قبل 90 ثانية من الموعد المقرر.

وتطالب الدعوى التي رفعها ما لا يقل عن 39 طالباً، بمنح أولئك الطلاب مبلغ 20 مليون وون (نحو 15 ألف دولار) لكل منهم، وهي تكلفة الدراسة لمدة عام لإعادة الامتحان، وفقا لما نقلته شبكة «بي بي سي» البريطانية. ويقول محامي الطلاب، كيم وو سوك، إن هذا الخطأ أثر على بقية امتحاناتهم، لافتا إلى أن السلطات التعليمية لم تعتذر عن هذا الضرر.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة (كيه بي إس) عن مسؤولين قولهم إن المشرف المسؤول عن الاختبار أخطأ في قراءة الوقت. واختبار القبول الجامعي، والمعروف باسم «سونيونغ» Suneung، تبلغ مدته في الأساس ثماني ساعات، وهو مكون من عدة أوراق تختبر الطلاب في مواضيع متعددة، ويعد واحداً من أصعب الاختبارات في العالم.

ويتم اتخاذ عدد من الإجراءات لمساعدة الطلاب على التركيز خلال هذا الحدث الأكاديمي السنوي، من بينها حظر إقلاع وهبوط الطائرات مؤقتا لتقليل الضوضاء. وقد صدرت نتائج امتحان هذا العام في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها الطلاب دعوى قضائية بسبب انتهاء الاختبار مبكرا.

ففي أبريل (نيسان) الماضي، منحت محكمة في سيول 7 ملايين وون (5250 دولاراً) لطلاب زعموا أنهم حرموا من اجتياز امتحان «سونيونغ» لعام 2021 لانتهائه قبل دقيقتين تقريباً من موعده المحدد.