واجب مدرسي لا يصدق.. وإيقاف المعلم بعد طلب أثار ردود فعل قوية

ذكرت وسائل إعلام سويدية أنه تم إيقاف معلم، بعدما كلف طلابه في مدرسة ثانوية بمهمة «التخطيط لهجوم إرهابي افتراضي» كواجب منزلي.

كما فتح تحقيق مع المدرس الذي يعمل في مدرسة بمدينة جونكوبينج.

وكان المعلم قد طلب من تلاميذه خطة تفصيلية لما يمكن أن يكون هجوماً إرهابياً مفترضاً، محدداً طلباته من التعليمات للطلاب بأمثلة، وسلسلة من الأسئلة.

وبالطبع لم يمر تصرف المدرس مرور الكرام، بل أثار ردود فعل قوية داخل بلدية جونكوبينج، إذ علق هنريك نات أوتش داج، مدير التعليم بالمدارس الثانوية في المنطقة لإذاعة SVT العامة السويدية «هذا غير حكيم مطلقاً. لدينا أيضاً مستوى مرتفع من التهديد في البلاد».

وأضاف «نأخذ ما حدث على محمل الجد.. ولذلك سنبلغ الشرطة بالحادث».

وكان مدير المدرسة الثانوية على اتصال بالطلبة وأولياء أمورهم، وقدم معلومات حول ما حدث، كما ذكرت الإذاعة، وتم إطلاع موظفي المدرسة على الأمر.

وحسب الطلبة الذين أجرت الإذاعة المحلية مقابلات معهم، قال المعلم إنه يمكنهم إما إكمال المهمة أو إرسال بريد إلكتروني له يبرر سبب عدم مناسبته.