لصوص يتعرضون لسرقة سيارتهم أثناء سطوهم على متجر

لم تحسب مجموعة من اللصوص كانت تسطو على متجر في كوميرس سيتي (الولايات المتحدة) احتمال أن يتعرضوا للسرقة، هم أيضاً، حين خرجوا ليجدوا أن سيارتهم المعدة للهروب بالمسروقات، تعرضت للسرقة بدورها.

وساء حظ اللصوص أكثر، حينما تمكنت دورية للشرطة من القبض عليهم قبل فرارهم بشكل نهائي من منطقة السرقة.

وقال مسؤولون في كوميرس سيتي إن ثلاثة أفراد مسلحين وملثمين سرقوا متجراً، لكن الشرطة سرعان ما تمكنت من القبض عليهم.

وذكرت الشرطة أن سيارة الهروب التي كان من المقرر أن يستخدمها المشتبه بهم للفرار، سرقها شخص رابع مجهول أثناء قيامهم بالسرقة.

وأشارت محطة «livenews5» إلى أن التحقيق لايزال مستمراً، وأن الشرطة لا تعرف كيف تبدو سيارة الهروب. ولحسن الحظ، لم يصب أحد خلال الحادثة.