فستان الأميرة ديانا المخملي يسجل رقماً قياسياً

حطم ثوب ارتدته أميرة ويلز الراحلة ديانا في عام 1985 رقماً قياسياً جديداً في عالم الموضة، إذ بيع في مزاد في هوليوود بـ11 ضعف سعره المقدر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن فستان السهرة الأسود المخملي بيع في دار مزادات جوليان بمبلغ إجمالي قدره مليون و148 ألفاً و80 دولاراً.

وقدر الخبراء سابقاً أنه من المرجح بيع الفستان بـ100 ألف دولار.

ومع ذلك، وبسبب سعر البيع الفعلي، فإن الفستان الذي جاء كاملاً مع منصات الكتف، وتنورة أورجانزا زرقاء، ووشاح، أصبح الآن حامل الرقم القياسي الجديد كأغلى فستان ارتدته ديانا يُباع في مزاد.

وحقق الرقم القياسي السابق ثوب مخملي صممه مصمم الأزياء فيكتور إدلشتاين عام 1991، إذ بيع مقابل 604 آلاف و800 دولار في مزاد بيناير الماضي.

وهذا يعني أن فستان ديانا لمصمم الأزياء المغربي - البريطاني جاك أزاجوري قد ضاعف الفارق بين المركزين الأول والثاني تقريباً.

وارتدت ديانا الفستان للمرة الأولى في إيطاليا عام 1985 خلال جولة ملكية مع زوجها آنذاك تشارلز، أمير ويلز، وارتدته مرة ثانية خلال حضورها أوركسترا فانكوفر السيمفونية في عام 1986.

وارتدت ديانا العديد من قطع الملابس التي صممها أزاجوري، الذي صمم فستان زفافها الذي ارتدته في حفل زفافها إلى تشارلز عام 1981.

11 ضعف سعره المقدر حققها الفستان.